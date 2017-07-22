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В Assassin's Creed Valhalla игроки смогут посетить Стоунхендж, играть свадьбы и даже состязаться в исторических "рэп-баттлах"

06 мая 2020, 19:19




Креативный директор разработки игры Assassin's Creed подтвердил в Twitter, что в новой Assassin's Creed Valhalla игроки смогут исследовать Норвегию и Англию, и даже посетить Стоунхендж. Поскольку доисторический памятник находится на юге Англии, это может быть намеком на то, что игроки смогут исследовать королевство Уэссекс или какую-то его часть.

В Assassin's Creed Valhalla игроки смогут посетить Стоунхендж


Кроме этого в Assassin's Creed Valhalla игрокам будет доступно очень необычное состязание, в котором стороны бросают друг в друга оскорбления, и зачастую делают это в стихах. Помимо этого игроки смогут организовывать свадьбы, дабы наладить отношения между кланами.

Assassin's Creed Valhalla будет строиться на фундаменте, заложенном Assassin's Creed Origins и Odyssey, но в нем будет представлен новый взгляд на механику RPG и прогрессию персонажа.

В Assassin's Creed Valhalla игроки смогут посетить Стоунхендж


Кроме того, сегодня появилась информация, что Assassin's Creed Valhalla будет первой частью игры, которая не выйдет в Steam. Приобрести RPG можно будет только в магазинах Uplay и Epic Games Store.

Assassin's Creed Valhalla должна выйти в этом году на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X по всему миру. Первая информация по игре должна быть представлена 7 мая на специальном мероприятии, организованном Microsoft.



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