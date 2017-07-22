Креативный директор разработки игры Assassin's Creed подтвердил в Twitter, что в новой Assassin's Creed Valhalla игроки смогут исследовать Норвегию и Англию, и даже посетить Стоунхендж. Поскольку доисторический памятник находится на юге Англии, это может быть намеком на то, что игроки смогут исследовать королевство Уэссекс или какую-то его часть.
Кроме этого в Assassin's Creed Valhalla игрокам будет доступно очень необычное состязание, в котором стороны бросают друг в друга оскорбления, и зачастую делают это в стихах. Помимо этого игроки смогут организовывать свадьбы, дабы наладить отношения между кланами.
Assassin's Creed Valhalla будет строиться на фундаменте, заложенном Assassin's Creed Origins и Odyssey, но в нем будет представлен новый взгляд на механику RPG и прогрессию персонажа.
Кроме того, сегодня появилась информация, что Assassin's Creed Valhalla будет первой частью игры, которая не выйдет в Steam. Приобрести RPG можно будет только в магазинах Uplay и Epic Games Store.
Assassin's Creed Valhalla должна выйти в этом году на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X по всему миру. Первая информация по игре должна быть представлена 7 мая на специальном мероприятии, организованном Microsoft.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".