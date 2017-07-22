Microsoft сегодня анонсировала ноутбук Surface Book 3, планшет Surface Go 2, а также обновленные наушники Surface Headphones 2.
Surface Go 2 оснащен 10,5-дюймовым дисплеем расположенным в шасси того же размера, что и у предыдущей модели. На борту новые процессоры Intel Pentium Gold 4425Y или Intel Core M3 8-го поколения. Планшет имеет поддержку Wi-Fi 6, а также LTE Advanced с использованием модема Snapdragon X16 LTE от Qualcomm. Есть порт USB Type-C, фирменный разъем Surface, 3,5-мм разъем для наушников и слот для карт microSD.
Что касается новой модели ноутбука Surface Book 3, то новинка теперь имеет в обойме новейшие процессоры Intel 10-го поколения и графические процессоры Nvidia GeForce GTX. В Microsoft даже подчеркнули, что 15-дюймовая модель сможет без проблем воспроизводить игры с разрешением 1080р при 60 fps. На борту также 32 ГБ памяти. Дизайн ноутбука не претерпел каких-либо изменений по-сравнению с предыдущей моделью.
Модель с диагональю 13 дюймов будет иметь на борту процессор Core i5-1035G7 с видеокартой GeForce GTX 1660 Ti Max-Q, а 15-дюймовая модель оснащена Intel Core i7-1065G7 и графикой GTX 1660 Ti Max-Q.
Surface Go 2 выйдет 12 мая, и будет стоить $399 (30 000 руб.) в базовой комплектации. Surface Book 3 появится в продаже 21 мая и будет стоить $1599 (120 000 руб.) за устройство с начальными техническими характеристиками.
Помимо нового планшета и ноутбука, Microsoft представила новую модель наушников Surface Headphones 2. Они могут вращаться на 180 градусов, стали более удобными для ношения на шее и могут работать до 20 часов на одном заряде. Наушники стоят $249 (18 000 руб.).
В паре к этим наушникам были представлены накладные наушники Surface Earbuds, которые имеют сенсорное управление и до 8 часов автономной работы и до 24 часов с зарядным чехлом. Они будут доступны 12 мая по цене $199 (15 000 руб.).
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