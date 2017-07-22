10-ядерный Intel Core i9-10900K показал рекордный результат в Cinebench R15 при разгоне до 5,4 ГГц
06 мая 2020, 21:01
В конце апреля компания Intel анонсировала выпуск новой линейки процессоров Intel Core 10-го поколения для настольных ПК. В состав линейки вошел флагманский процессор Intel Core i9-10900K. Он был назван самым быстрым игровым процессором в мире.
Новый процессор уже доступен для предварительного заказа. Но сегодня многих интересуют реальные результаты, которые он способен показать, особенно в режиме полного разгона. Такие данные уже появились.
Результаты разгона Intel Core i9-10900K
Издание wccftech публикует результаты разгона процессора Intel Core i9-10900K, сделанные пользователем Twitter по ником OldSKol.
Как показали результаты теста, Intel Core i9-10900K был разогнан в многоядерном тесте до впечатляющей частоты 5,40 ГГц, при которой были задействованы все 10 ядер. Разгон выполнялся в условиях стандартного охлаждения (воздушный обдув / жидкостной отвод тепла) без использования режима LN2 (охлаждения с применением жидкого азота (liquid nitrogen)). На чип подавалось напряжение 1,350 В.
Результат, показанный в тесте Cinebench R15 для чипа Intel Core i9-10900K, составил 3002 балла. Это - впечатляющий уровень, который на 27% превышает результат по оценке производительности этого процессора в многопоточном режиме при стандартных условиях. Тест в этом режиме был получен на том же оборудовании, его результат составил 2347 баллов.
Если сравнивать с AMD Ryzen 9 3900X, процессор AMD показал в своем разгонном тесте результат 3200-3300 баллов. Как мы видим, Core i9-10900K отстал от AMD всего на 200-300 баллов.
Однако при сравнении следует обратить внимание, что AMD Ryzen 9 3900X имеет преимущество перед Intel Core i9-10900K в количестве ядер и потоков. Поэтому результат, показанный Intel, указывает на то, что в данном случае огромный прирост был обеспечен, в первую очередь, за счет более высокого влияния тактовой частоты, до которой был разогнан процессор Intel Core.
Полученные результаты указывают на то, что высокопроизводительные процессоры Intel Core i9 сохраняют запас по разгону, даже несмотря на то, что разгон осуществляется до предельных значений тактовой частоты (4,9 ГГц). Хотя она доступна для процессоров новой линейки, но требует параллельного применения режима Thermal Velocity Boost.
Что касается тепловыделения и энергопотребления, то пока оценки по этим параметрам нет. Неизвестно, насколько высоко поднялись эти характеристики у Core i9-10900K во время разгона. Номинально для процессора Intel указан заводской предел - PL2, равный около 250 Вт, но при сегодняшних тестах этот предельный уровень мог быть превышен.
В тоже время отмечается, что при разгоне не использовался жидкий азот (LN2). Это указывает на высокое качество теплоотвода у процессора Core i9-10900K. При установке системы охлаждения более высокого класса температуры могли лежать в диапазоне от 80 до приблизительно 95⁰С.
Характеристики Intel Core i9-10900K
Компания Intel относит процессор Core i9-10900K к числу своих будущих флагманов линейки Intel Core 10-го поколения для настольных ПК.
Intel Core I9-10900K имеет 10 ядер и 20 потоков, общий кэш составляет 20 Мбайт, тепловой пакет TDP равен 125 Вт. Процессор работает на базовой частоте 3,7 ГГц, в Турбо-режиме он может разгоняться до 5,1 ГГц.
Используя технологию Intel Turbo Boost Max 3.0, допускается разгон до 5,2 ГГц на одноядерных вычислениях и до 4,9 ГГц на многоядерных.
Другие характеристики процессора Intel Core I9-10900K:
- до 4,8 ГГц в режиме All-Core Turbo
- до 5,3 / 4,0 ГГц в режиме Thermal Velocity Boost Singe / All-core Turbo
- до 5,2 ГГц в режиме Intel Turbo Boost Max 3.0
- вычислительные мощности: подключение до 10 ядер и до 20 потоков
- двухканальная память DDR4-2933 МГц
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