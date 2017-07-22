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Meizu 17 Pro получил поддержку быстрой беспроводной зарядки мощностью 27 Вт

06 мая 2020, 21:40




Meizu должна 8 мая представить серию смартфонов Meizu 17. Эти флагманы станут первыми смартфонами компании с поддержкой 5G. Сегодня компания официально объявила, что модель Meizu 17 Pro будет поддерживать быструю беспроводную зарядку мощностью 27 Вт.

Meizu 17 Pro


В течение последних нескольких лет производители смартфонов выпускают устройства с более быстрыми проводными зарядными решениями. В этом году тенденция также перешла на беспроводную зарядку.

Сейчас поддержку самых быстрых беспроводных зарядных устройств мощностью 40 Вт имеют Huawei P40 Pro Plus и Oppo Ace 2. В свою очередь, Xiaomi Mi 10 и OnePlus 8 Pro имеют поддержку быстрой беспроводной зарядки мощностью 30 Вт.

Ранее Meizu подтвердил, что емкость батареи смартфонов Meizu 17 составит 4500 мАч. Смартофн будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 30 Вт. Вместе с серией Meizu 17 компания планирует выпустить ряд аксессуаров, таких как таких как Super mCharge Power bank и зарядное устройство на основе нитрида галлия.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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