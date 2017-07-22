Huawei назвала причины роста своего бизнеса в условиях запрета со стороны США
06 мая 2020, 22:10
После того, как Huawei была внесена в Список запрещенных организаций Министерства торговли США, на нее был наложен запрет, который лишил компанию доступа к поставкам комплектующих и технологий из США. В результате Huawei лишилась права на использование Google Mobile Services в своих телефонах. Это означало, что пользователи смартфонов Huawei не смогут пользоваться привычными для себя приложениями из экосистемы Google, включая доступ к Магазину приложений Play Store, приложениям Поиск, Карты, Gmail, Drive и другие.
На первый взгляд, для пользователей в Китае этот запрет не имел существенного значения, потому что большинство приложений Google были запрещены там к использованию и ранее. Однако Huawei не собиралась сворачивать международный бизнес, и ей пришлось искать альтернативы для утраченных функций, чтобы сохранить продажи за пределами Китая.
Прежде всего Huawei пришлось перейти на комплетацию своих смартфонов другой версией Android, созданной на базе открытого исходного кода. Huawei использует также теперь другой Магазин приложений, называемый AppGallery.
AppGallery является третьим по величине онлайн-дистрибьютором мобильных приложений в мире. Эта служба была запущена в Китае в 2011 году, ее международная версия появилась в 2018 году.
Huawei считает, что выбор AppGallery является более безопасным и удобным для потребителей, чем Google Play Store. В AppGallery используются другие инструменты для контроля отсутствия вредоносного кода внутри приложений, чем в Google Play Store. Кроме этого, как заявляет Huawei, она подключила собственную службу проверки, которая проводит тестирование новых приложений, поступающих в AppGallery.
Помимо этого, Huawei заявила, что не использует в своем бизнесе технологий, связанных с отправкой каких-либо данные с пользовательских смартфонов на серверы в Китае. В использовании таких технологий недавно были замечены Google и Xiaomi.
Еще одним важным для себя преимуществом Huawei называет отсутствие у нее бизнеса, связанного с обработкой данных. Huawei не рассматривает AppGallery как источник для получения данных о местоположении пользователей или содержащих личную, пусть и обезличенную информацию о клиентах. Такая информация может перепродаваться рекламодателям, что делает Google, напрямую или в виде сводных отчетов по рынку. Huawei не занимается таким бизнесом.