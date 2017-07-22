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HMD Global выпустит смартфон Nokia 6.3 с новой оптикой ZEISS

07 мая 2020, 08:51


Финская компания HMD Global Oy, занимающаяся разработкой и продажей устройств под брендом Nokia, готовится выпустить новую модель смартфона Nokia 6.3. Компания рассматривает два варианта его оснащения - чипсетом Snapdragon 670 или чипсетом Snapdragon 675.

Компания HMD Global является преемником Microsoft Mobile и легендарных мобильных телефонов Nokia. Она была создана в мае 2016 года после выкупа части бизнеса Microsoft Mobile. В сентябре прошлого года она сообщала, что в ее линейке появится модель Nokia 6.2, которая будет работать на чипсете Snapdragon 636. Теперь в линейке новое пополнение - модель Nokia 6.3.


Nokia 6.3


Как утверждается в отчете, Nokia 6.3 может быть укомплектована четырехкамерным блоком на задней панели. Для его изготовления будет применяться премиальная оптика ZEISS, фирменный знак ZEISS будет также использован для оформления дизайна нового аппарата.




Необходимо отметить, что в состав оптического блока ранее объявленной модели Nokia 6.2 вошли 16-мегапиксельная основная камера, 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 5-мегапиксельный датчик глубины. В разработке прошлой модели Nokia 6.2 не использовала оптику ZEISS. Это вызвало серьезное разочарование поклонников качественной оптики. Возможно, HMD Global решили пересмотреть свои позиции в вопросе выбора оптики.

Кроме того, как утверждает источник, в Nokia 6.3 можно ожидать появления фирменной технологии компании PureDisplay, благодаря которой обеспечивается поддержка воспроизведения расширенного динамического диапазона при фотосъемке. Гаджет не только воспроизводит отснятую сцену, но и улучшает ее вид. Для этого в режиме реального времени подключаются нейросетевые алгоритмы, которые повышают в первую очередь контрастность и динамический диапазон. HMD Global, возможно, планирует реализовать эту технологию в модели Nokia 6.3 вместе 16-мегапиксельной селфи-камерой.


Nokia 6.3


По слухам, базовая модель Nokia 6.3 будет оснащена 3 Гбайт ОЗУ и 64 Гбайт основной памяти. Ее розничная цена составит 249 евро.

По данным источника, модель должна появиться в продаже в третьем квартале 2020 года. Для этого HMD Global планирует провести крупное мероприятие.



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