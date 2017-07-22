MSI выпустила топовые игровые настольные комплексы MEG Infinite X 10th и MAG Infinite S
07 мая 2020, 10:21
MSI практически мгновенно нарастила свою линейку игровых десктопов. Поводом для этого стал недавний анонс компании Intel новых процессоров Intel Core 10-го поколения для настольных ПК. Он дал старт команде MSI пересмотреть свою линейку и добавить в нее новые высококлассные геймерские модели. Топовая модель получила название MEG Infinite X 10th, а чуть менее дорогие - MAG Infinite S и MAG Infinite 10th.
Топовые игровые настольные компьютеры MEG Infinite X 10th и MAG Infinite S компании MSI
Несколько ранее компания MSI уже анонсировала обновление своих базовых игровых комплектов - Codex R и MEG Trident X. Производитель оснастил их новыми чипами, предложив рынку готовые модели настольных систем, в том числе геймерские. Обновления этих систем тоже было связано с переходом на новые процессоры Intel Core Comet Lake-S 10-го поколения.
На этот раз речь идет о топовых игровых моделях MCI.
Топовые игровые настольные компьютеры MEG Infinite X 10th и MAG Infinite S компании MSI
Новый высокопроизводительный игровой компьютер MEG Infinite X будет оснащен флагманским 10-ядерным процессором Intel Core i9-10900K. Недавно этот процессор показал рекордные результаты в тестах на производительность Cinebench R15 при разгоне до 5,4 ГГц.
В комплектации модели MEG Infinite X использована материнская плата на чипсете Intel Z490, графическая карта NVIDIA GeForce RTX 2080 Super. В ней предложены готовые опции под установку памяти и системы хранения. Они позволяют пользователю укомплектовать свой болид по собственному усмотрению в зависимости от решаемых задач и нужной производительности игрового комплекса.
В качестве варианта производитель называет наращивание оперативной памяти до 128 Гбайт с использованием двухканальных модулей DDR4-2933, которые могут быть установлены в четырех слотах DIMM.
Оснащения хранилища данных может быть выбрано с учетом доступности двух слотов M.2-2280 NVMe PCIe, двух 2,5-дюймовых SATA-разъемов и одного 3,5-дюймового отсека для дисков SATA.
Для двух других топовых геймерских моделей в линейке MSI - MAG Infinite S и MAG Infinite 10th - используют то же самое шасси, но они предназначены под оснащение другой вычислительной частью. Здесь используют 8-ядерные процессоры Core i7-10700 и графику GeForce RTX 2060.
Топовые игровые настольные компьютеры MEG Infinite X 10th и MAG Infinite S компании MSI