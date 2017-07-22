Vivo сегодня анонсировала новый смартфон среднего уровня - Vivo Y30, оснащенный квадро-камерой и ёмким аккумулятором. Расскажем обо всем по порядку.
Смартфон оснащен 6,47-дюймовым дисплеем с разрешением HD+. Под капотом чипсет MediaTek Helio P35 в паре с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Хранилище можно расширить за счет карты microSD.
На задней панели смартфона расположены сканер отпечатков пальцев и квадро-камера, представленная основным сенсором с разрешением 13 мегапикселей, ультра широкоугольным объективом на 8 мегапикселей, а также датчиком глубины и датчиком макросъемки с разрешением 2 мегапикселя каждый. Фронтальная камера имеет разрешение 8 мегапикселей.
Vivo Y30 имеет на борту аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддерживает работу двух SIM, а также Wi-Fi, Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС. Смартфон оценивается в $208 (15 000 руб.). Он появится в продаже с 9 мая.
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