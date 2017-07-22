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Анонс Vivo Y30: смартфон среднего уровня с квадро-камерой и ёмким аккумулятором

07 мая 2020, 11:19




Vivo сегодня анонсировала новый смартфон среднего уровня - Vivo Y30, оснащенный квадро-камерой и ёмким аккумулятором. Расскажем обо всем по порядку.

Анонс Vivo Y30


Смартфон оснащен 6,47-дюймовым дисплеем с разрешением HD+. Под капотом чипсет MediaTek Helio P35 в паре с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Хранилище можно расширить за счет карты microSD.

Анонс Vivo Y30


На задней панели смартфона расположены сканер отпечатков пальцев и квадро-камера, представленная основным сенсором с разрешением 13 мегапикселей, ультра широкоугольным объективом на 8 мегапикселей, а также датчиком глубины и датчиком макросъемки с разрешением 2 мегапикселя каждый. Фронтальная камера имеет разрешение 8 мегапикселей.

Vivo Y30 имеет на борту аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддерживает работу двух SIM, а также Wi-Fi, Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС. Смартфон оценивается в $208 (15 000 руб.). Он появится в продаже с 9 мая.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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