Все смартфоны в апрельском рейтинге AnTuTu Top 10 выстроены на базе Snapdragon 865
07 мая 2020, 11:55
Команда AnTuTu, известная своим инструментальным набором по тестированию мобильных телефонов, опубликовала очередной ежемесячный рейтинг самых производительных смартфонов на Android. Базовым для выбора и сравнения моделей, по всей видимости, является китайский рынок.
Главный результат рейтинга: В топ-10 рейтинга AnTuTu за апрель 2020 года по-прежнему входят только флагманские модели смартфонов на базе чипсета Snapdragon 865.
Топ-10 смартфонов по производительности за апрель 2020 года (AnTuTu)
Интересно сравнить его с предыдущим рейтингом AnTuTu за март 2020 года. Можно выделить несколько новых моделей, которые продвинулись вверх по сравнению с предыдущим месяцем.
Топ-10 смартфонов по производительности за март 2020 года (AnTuTu)
Главным определяющим трендом апреля стал выпуск очередной партии смартфонов на базе Snapdragon 865. Все основные изменения в апрельском рейтинге топ-10 связаны именно с этим трендом. Например, в топ-10 рейтинга вошли модели IQOO Neo 3 и OPPO Ace 2; список покинули модели Xiaomi Mi 10 и Black Shark 3.
Модель OPPO Find X2 Pro по-прежнему остается на первом месте. Она второй месяц подряд набирает в среднем 607147 баллов.
На второе место переместилась модель OPPO Find X2 - месяц назад она занимала только третью строчку в рейтинге. Она потеснила со второго места модель Mi 10 Pro, которая в апреле откатилась на четвертое место. Рост рейтинга модели OPPO Find X2 связывают с дальнейшим улучшением стабильности ее работы после выпуска обновления прошивки.
На третьем месте появился новый участник - смартфон iQOO Neo3.
Остальные места в Top-10 (5-10-е места) распределились следующим образом: OPPO Ace 2 (5), Redmi K30 Pro (6), iQOO 3 (7), Realme X50 Pro (8), Vivo NEX 3S (9) и Black Shark 3 Pro (10).
Смартфоны Xiaomi Mi 10 5G и Xiaomi Mi 10 Pro 5G
Главными признаками, которые задают сегодня высокий рейтинг при прохождении теста Antutu, разработчик называет высокую частоту обновления экрана (90/120 Гц или выше) и использование более быстрой флэш-памяти (UFS 3.1 или UFS 3.0 с включенной функцией Turbo Write). По оценкам Antutu, смартфоны с этими особенностями будут работать лучше, чем гаджеты, у которых их нет, даже если используется одна и та же мобильная платформа,
Большое значение Antutu отводит оптимизации программного обеспечения смартфона. Возможно, именно этим объясняется, почему модель Black Shark 3 Pro оказалась в нижней части рейтинга, несмотря на использование очень мощной аппаратной конфигурации, включая новую систему рассеивания выделяющегося при работе смартфона тепла.
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