РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Все смартфоны в апрельском рейтинге AnTuTu Top 10 выстроены на базе Snapdragon 865

07 мая 2020, 11:55


Команда AnTuTu, известная своим инструментальным набором по тестированию мобильных телефонов, опубликовала очередной ежемесячный рейтинг самых производительных смартфонов на Android. Базовым для выбора и сравнения моделей, по всей видимости, является китайский рынок.

Главный результат рейтинга: В топ-10 рейтинга AnTuTu за апрель 2020 года по-прежнему входят только флагманские модели смартфонов на базе чипсета Snapdragon 865.

AnTuTu Top 10 April

Топ-10 смартфонов по производительности за апрель 2020 года (AnTuTu)

Интересно сравнить его с предыдущим рейтингом AnTuTu за март 2020 года. Можно выделить несколько новых моделей, которые продвинулись вверх по сравнению с предыдущим месяцем.

AnTuTu Top 10 March

Топ-10 смартфонов по производительности за март 2020 года (AnTuTu)

Главным определяющим трендом апреля стал выпуск очередной партии смартфонов на базе Snapdragon 865. Все основные изменения в апрельском рейтинге топ-10 связаны именно с этим трендом. Например, в топ-10 рейтинга вошли модели IQOO Neo 3 и OPPO Ace 2; список покинули модели Xiaomi Mi 10 и Black Shark 3.





Модель OPPO Find X2 Pro по-прежнему остается на первом месте. Она второй месяц подряд набирает в среднем 607147 баллов.

На второе место переместилась модель OPPO Find X2 - месяц назад она занимала только третью строчку в рейтинге. Она потеснила со второго места модель Mi 10 Pro, которая в апреле откатилась на четвертое место. Рост рейтинга модели OPPO Find X2 связывают с дальнейшим улучшением стабильности ее работы после выпуска обновления прошивки.

На третьем месте появился новый участник - смартфон iQOO Neo3.

Остальные места в Top-10 (5-10-е места) распределились следующим образом: OPPO Ace 2 (5), Redmi K30 Pro (6), iQOO 3 (7), Realme X50 Pro (8), Vivo NEX 3S (9) и Black Shark 3 Pro (10).

Смартфоны Xiaomi Mi 10 5G_Xiaomi Mi 10 Pro 5G

Смартфоны Xiaomi Mi 10 5G и Xiaomi Mi 10 Pro 5G

Главными признаками, которые задают сегодня высокий рейтинг при прохождении теста Antutu, разработчик называет высокую частоту обновления экрана (90/120 Гц или выше) и использование более быстрой флэш-памяти (UFS 3.1 или UFS 3.0 с включенной функцией Turbo Write). По оценкам Antutu, смартфоны с этими особенностями будут работать лучше, чем гаджеты, у которых их нет, даже если используется одна и та же мобильная платформа,

Большое значение Antutu отводит оптимизации программного обеспечения смартфона. Возможно, именно этим объясняется, почему модель Black Shark 3 Pro оказалась в нижней части рейтинга, несмотря на использование очень мощной аппаратной конфигурации, включая новую систему рассеивания выделяющегося при работе смартфона тепла.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

Читайте также:

  • Анонс Vivo Y30: смартфон среднего уровня с квадро-камерой и ёмким аккумулятором
  • HMD Global выпустит смартфон Nokia 6.3 с новой оптикой ZEISS
  • Meizu 17 Pro получит поддержку быстрой беспроводной зарядки мощностью 27 Вт
  • Анонс Huawei Y8s: недорогой смартфон с двойной селфи-камерой
  • Чипсет MediaTek Helio G85 отличается от предшественника лишь тактовой частотой GPU

    • следующая новость
    Electronic Arts пообещала бесплатное обновление своих игр на PS4 и Xbox One

    предыдущая новость
    Анонс Vivo Y30: смартфон среднего уровня с квадро-камерой и ёмким аккумулятором

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка AMD или Intel: кто делает лучшие процессоры Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица
    Лучшая видеокарта для игр Главные новости за неделю Лучший процессор для игр AMD или Intel Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    7 мая, 2020

    Слухи: Samsung Galaxy S21 получит пента-камеру со 150-мегапиксельным датчиком

    Apple продолжает лидировать на мировом рынке умных часов

    Electronic Arts пообещала бесплатное обновление своих игр на PS4 и Xbox One

    Все смартфоны в апрельском рейтинге AnTuTu Top 10 выстроены на базе Snapdragon 865

    Анонс Vivo Y30: смартфон среднего уровня с квадро-камерой и ёмким аккумулятором

    MSI выпустила топовые игровые настольные комплексы MEG Infinite X 10th и MAG Infinite S

    HMD Global выпустит смартфон Nokia 6.3 с новой оптикой ZEISS

    6 мая, 2020

    Huawei назвала причины роста своего бизнеса в условиях запрета со стороны США

    Meizu 17 Pro получит поддержку быстрой беспроводной зарядки мощностью 27 Вт

    10-ядерный Intel Core i9-10900K показал рекордный результат в Cinebench R15 при разгоне до 5,4 ГГц

    Новый Microsoft Surface Book 3 оснащен процессором Intel 10-го поколения

    В Assassin's Creed Valhalla игроки смогут посетить Стоунхендж, играть свадьбы и даже состязаться в исторических "рэп-баттлах"

    Пользователи Samsung Galaxy смогут получить дополнительные бонусные автомобили в гонках Forza Street

    RTS-игра Evil Genius будет доступна бесплатно в течение продолжающейся пандемии

    Анонс Huawei Y8s: недорогой смартфон с двойной селфи-камерой

    Исходный код и чертежи схемотехники Nintendo Wii попали в общий доступ

    Анонс Cooler Master Hyper 212 ARGB Turbo: процессорный кулер с двумя вентиляторами и управляемой RGB-подсветкой

    POWER-SUPPLaY позволяет украсть данные с компьютера, положив рядом смартфон

    Samsung научил Galaxy Book Flex и Ion заряжать расположенные рядом умные часы или смартфон

    GeIL выпустила наборы ОЗУ DDR4 для новейших мобильных процессоров Intel и AMD

    ССЫЛКИ