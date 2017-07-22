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Apple продолжает лидировать на мировом рынке умных часов

07 мая 2020, 12:52


Согласно результатам последнего аналитического отчета Strategy Analytics по рынку умных часов, компания Apple значительно опережает своих конкурентов. В 1 квартале 2020 года Apple отгрузила 7,6 млн часов, что на 22,6% больше по сравнению с 6,2 млн отгрузок за аналогичный период прошлого года. На долю Apple Watch сейчас приходится 55,5% рынка, что на 1,1% больше, чем в прошлом году.

Apple Watch


Второе место занимает Samsung. За 1 квартал 2020 года компания отгрузила 1,9 млн часов, что на 11,8% больше, чем в 1 квартале прошлого года. Доля на рынке корейского технологического лидера немного снизилась - с 14,9% (1 квартал 2019 года) до 13,9% (1 квартал 2020 года).





Третье место занимает компания Garmin. В 1 квартале 2020 года она отгрузила 1,1 млн смарт-часов. В то же время, Garmin стала лидером по скорости роста поставок гаджетов. За прошедший год объем отгрузок вырос на 37,5%, тогда как у лидера рынка - компании Apple - только на 22,6%. Общая рыночная доля компании Garmin остается на уровне 8%.

Strategy Analytics


Интересно отметить, что в своей недавней телефонной конференции финансовый директор Apple Лука Маэстри заявила, что подразделение носимых гаджетов продолжает расти, и теперь оно достигла размеров компании из списка Fortune 140.

Apple

Доход Apple от продажи носимых устройств и акссесуаров для дома


Ожидается, что Apple выпустит новую модель Apple Watch уже этой осенью.



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