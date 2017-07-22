Слухи: Samsung Galaxy S21 получит пента-камеру со 150-мегапиксельным датчиком
07 мая 2020, 13:45
Последний флагман Samsung - Galaxy S20 - вышел на рынок с внушительными характеристиками камеры, но вызвал массу нареканий от пользователей. Проблемы, у купивших смартфон, возникали с самой камерой, с производительностью и низкой эффективностью аккумулятора. Причем больше всего нареканий вызвала модель на чипсете Exynos. Однако компания не обращает внимания на эти проблемы и, похоже, намерена искоренить их в будущем флагмане Samsung Galaxy S21.
Кроме того, последние слухи говорят о том, что Samsung Galaxy S21 будет иметь на борту камеру с пятью датчиками, один из которых получит разрешение 150 мегапикселей. К слову, на Galaxy S20 Ultra сейчас стоит сенсор на 108 мегапикселей, что тоже неплохо, но разрешение в 150 мегапикселей на сегодняшний день выглядит фантастикой.
Помимо 150-мегапиксельного сенсора, у будущего флагмана будет также 64-мегапиксельный телеобъектив, 16-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив, а также 12-мегапиксельный датчик макросъемки.
Конечно, все это пока лишь слухи, но как говорится "не бывает дыма без огня". Тем более, это уже не первая подобная утечка. Совсем недавно из стана компании звучала информация о скором старте работы над 600-мегапиксельным сенсором изображения.
Кроме того подразделение Systems LSI компании Samsung, которое занимается датчиками изображений, также стремится сделать сенсоры, которые могут регистрировать запахи и вкусы.
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