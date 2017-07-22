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Xiaomi готовится к выпуску самого дешевого смартфона с поддержкой 5G Redmi K30i

07 мая 2020, 14:11


Гонка за выпуск самого дешевого 5G смартфона, похоже, продолжается. Xiaomi обещает сделать ближайшее время очень интересный для поклонников дешевых, но технологичных смартфонов гаджет. На очереди - выпуск модели Redmi K30i с поддержкой 5G.

Согласно последнему сообщению, Xiaomi готовит к запуску модель Redmi K30i с поддержкой 5G. Она будет соответствовать «стилю K30». Новое устройство, как ходят слухи, обещает стать самым дешевым из доступных телефонов с поддержкой 5G. По слухам, модель Redmi K30i будет стоить около 1599 юаней ($225).

Redmi K30i

Redmi K30


В памяти у многих сейчас предыдущая модель Redmi K30 производства Xiaomi. Она была выпущена в декабре прошлого года. Тогда были анонсированы сразу две ее версии - модель с поддержкой сетей 4G и 5G и более простая модель с поддержкой только 4G. Цена модели Redmi K20 для 4G/5G составила $285, модели для 4G - $225.





Международная версия Redmi K30 привлекла внимание покупателей, но многих разочаровал технологический откат, который выбрала Xiaomi ради снижения стоимости аппарата. Экономия была достигнута за счет отказа от установки AMOLED-дисплея и возврата к выбору IPS-матрицы. Качество картинки, создаваемой устаревшей на сегодняшний день IPS-технологией, далеко не всеми было воспринято как допустимый шаг ради получения поддержки сетям 5G. Многие не готовы были мириться, потому что получали взамен неравномерную цветопередачу и более блеклые цвета, от которых уже успели отвыкнуть, успев привыкнуть к AMOLED-дисплеям.

Redmi K30i

Redmi K30


В тоже время, отмечают эксперты, уже появились данные, которые указывают на существование еще одного телефона, который может оказать дешевле даже Redmi K30i. По словам одного надежного источника из китайского технологического сообщества - канала Digital Chat Station, Redmi готовится анонсировать серию новых моделей. В ее состав войдут: Redmi 10X (раньше она называлась Redmi Note 9), Redmi 9, а также неназванная модель телефона на чипсете MediaTek Dimensity 800 SoC. Известно, что Dimensity 800 является одним из самых дешевых чипсетов с поддержкой 5G.

В любом случае, будущий месяц, безусловно, обещает стать интересным для поклонников марки Redmi.



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