Компания MediaTek сегодня провела онлайн-мероприятие, где представила мобильный чипсет Dimensity 1000+. Это новая флагманская SoC с поддержкой 5G, которая, как подчеркивает компания, обеспечивает улучшенную производительность наряду с поддержкой более высокой частоты обновления экрана смартфона.
В 2020 году большинство смартфонов премиум-класса оснащаются дисплеем с высокой частотой обновления 90 или даже 120 Гц. В MediaTek подчеркивают, что новый чипсет позволит флагманам поддерживать высокий стандарт частоты обновления экрана наряду с поддержкой 5G, при этом экономя заряд аккумулятора.
Dimensity 1000+ поддерживает фирменную технологию MediaTek 5G UltraSave, которая помогает сэкономить потребление энергии аккумулятора при использовании более быстрой полосы пропускания. Данная технология позволяет смартфону автоматически переключаться между сетями и динамически регулирует режим работы модема.
Кроме того, флагманский чипсет теперь поддерживает дисплеи с частотой обновления до 144 Гц. Dimensity 1000+ оснащен технологией оптимизации игр HyperEngine 2.0. Она отключает другие процессы, повышая производительность смартфона во время игры. Кроме этого, HyperEngine 2.0 обеспечивает интеллектуальное переключение между 5G и 4G, что положительно сказывается на энергопотреблении.
Среди других улучшений можно отметить низкую задержку при работе сети Wi-Fi, передачи через Bluetooth и при управлении периферийными устройствами. Помимо этого, чипсет оснащен технологией качества изображения MiraVision.
Ожидается, что в скором времени будет анонсирован первый смартфон с Dimensity 1000 +. Это будет флагман китайского производителя iQOO.
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