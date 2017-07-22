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Установка обновления Facebook SDK мгновенно обрушила работу TikTok, Pinterest и Spotify в iOS

07 мая 2020, 15:35


Команда Facebook выпустила вчера обновление своего пакета для разработчиков Facebook SDK. Установив его у себя, пользователи iOS-устройств обнаружили мгновенное падение нескольких популярных приложений, в том числе TikTok, Pinterest, Spotify, Tinder, Viber и другие. Проблема, как выяснилась, состояла в том, что эти приложения часто используют собственный аккаунт в Facebook для упрощения входа в соответствующее приложение под своим аккаунтом. В результате они лишились на некоторое время доступа к своим онлайн-аккаунтам и, соответственно, к своим приложениям.

Раскрыть причину обрушения и ее виновника - Facebook SDK - удалось после потока сообщений, которые стали поступать на GitHub. По ним отследили, что проблемы возникли после появления обновления Facebook SDK на сервере.


Facebook


Команда Facebook не подтвердила своей вины, даже когда появилась информация о ее прямой связи со «всеобщим потопом». В то же время, пользователи отмечают, что проблема повлияла практически на все приложения, которые интегрируют сторонние инструменты входа через аккаунт в Facebook.





Как сообщает The Verge, проблемы не ограничивались только теми приложениями, которые активно использовали функцию входа через аккаунт в Facebook. По данным издания, наблюдалось зависание даже тех приложений, которые обычно входят в систему с помощью других средств.

Возникшая проблема была быстро решена. Однако, очевидно, что на исправление обновления Facebook потребуется время. Большинство приложений работали уже через два часа после начала «эпидемии ошибок». В то же время, сообщается, что некоторые из них остаются неработающими до сих пор, спустя сутки.

Большинство пользователей сделали из этого вывод, что возникшие проблемы еще раз отчетливо показали опасность ситуации, когда для входа в какой-либо сетевой инструмент или ресурс используется сторонний инструмент для аутентификации. Хотя использование сторонних инструментов помогает облегчить некоторые проблемы, связанные с запоминанием информации или контролем доступа, это также ставит производителей приложений во власть сторонней компании/организации; в данном случае ей выступила Facebook.

Apple предлагает для этого случая собственную услугу аутентификации пользователей в разделе «Войти через Apple», но эта функция все еще не получила широкого распространения.



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