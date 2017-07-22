В скором времени на рынке должен появиться очередной флагман от суббренда компании Xiaomi под названием POCO F2 Pro. В предыдущих утечках утверждалось, что эта модель будет всего лишь ребрендингом Redmi K30 Pro, но генеральный директор POCO Чандолу Манмохан развеял эти слухи. По его словам, это будет совершенно новое устройство и достойный преемник POCO F1.
Согласно последней утечке, новый смартфон станет одним из самых дорогих флагманов этого года и будет стоить около $615 (45 000 руб.) за модель с 128 ГБ встроенной памяти. Он будет выпускаться в синем, белом, сером и фиолетовом цветах.
Пока никаких официальных данных о технических характеристиках устройства не появлялось, но как уже упоминалось ранее, эта модель может оказаться всего лишь ребрендингом Redmi K30 Pro. Этот смартфон оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем, а также чипсетом Snapdragon 865 с паре с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. На борту 20-мегапиксельная селфи-камера. Основная камера представлена 64-мегапиксельным основным датчиком, 13-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом, а также датчиком макросъемки и датчиком глубины на 5 и 2 мегапикселя соответственно.
Отталкиваясь от этих характеристик, можно предположить, что POCO F2 Pro будет, как минимум, не хуже, а скорее всего и превзойдет Redmi K30 Pro в техническом оснащении. Анонс устройства запланирован на 12 мая.
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