Apple выпустила рекомендации по устранению проблем с работой системы шумоподавления в AirPods Pro
07 мая 2020, 17:23
В последние несколько месяцев некоторые пользователи беспроводных наушников AirPods Pro жаловались на плохую работу системы шумоподавления, потрескивания или посторонний фоновый звук. Жалобы участились особенно после выпуска прошивки версии 2B588 в ноябре.
Apple рассмотрела жалобы и, с ее слов, выявила вызывавшие их проблемы. Свои рекомендации Apple изложила в онлайн-документах, сообщив, что выполнение указанных там операций должно помочь устранить неполадки.
Пользователям, которые жаловались на плохую работу системы подавления шумов, Apple советует сначала убедиться, что была произведена установка самого последнего обновления ПО для подключаемых устройств - iPhone, iPad, iPod touch или Mac.
Помимо этого, недавно Apple выпустила новую версию прошивки 2D15 для AirPods Pro. Она должна автоматически установиться сразу после подключения наушников к любому устройству Apple.
Чтобы убедиться, что все сработало, Apple рекомендует вложить AirPods Pro в уши и проверить, что Active Noise Cancellation включен.
Если шумоподавление по-прежнему не работает должным образом, Apple рекомендует прочистить сетку, расположенную в верхней части AirPods Pro.
Отмечается, что иногда система шумоподавления может работать неправильно при скоплении ушной серы или при загрязнении ушной раковины. В частности, заявляет Apple, это может выражаться в потере басов или нарастании фонового шума.
Что касается потрескивающих или статичных звуков, Apple просит убедиться, что на подключенном iPhone, iPad, iPod touch или Mac было установлено новейшее программное обеспечение, а между пользователем и устройством Apple не было никаких помех. Apple также рекомендует прослушивать аудио из другого приложения, чтобы определить, не является ли конкретное приложение причиной проблемы.
Если устранить проблемы не удается, Apple советует связаться со службой поддержки.
После выпуска рекомендаций Apple некоторые пользователи отметили улучшения. Однако некоторые из них заявили, что никаких изменений они не заметили. Более того, появились сообщения, что некоторые пользователи отметили дальнейшее ухудшение качества звука.
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