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В iOS 13.5 появилась функция оказания экстренной медицинской помощи

07 мая 2020, 18:14


Apple продолжает активно внедрять услуги, связанные с обращением граждан к службам здравоохранения и получения медицинских услуг. В дополнение к уже хорошо знакомым функциям, связанным с использованием смарт-часов Apple Watch, компания интегрирует различную информацию, связанную с медициной, как внутри iOS, так и в watchOS.

Эта интеграция имеет большое значение для спасения жизней, считают в Apple. Когда человек оказывается в опасном, с точки зрения своего здоровья, состоянии, когда он не может сообщить важных сведений о себе, а это является жизненно необходимым для оказания ему медицинской помощи, то будет срабатывать функция хранения и передачи конфиденциальной медицинской информации. Поддержку работы этой функции можно возложить на мобильные устройства. Они должны помочь медицинскому персоналу, сообщить заранее все необходимые для оказания помощи данные, еще до того, как медицинские работники прибудут на место.


Medical ID


Apple уже давно внедрила функцию Medical ID. Она предоставляет пользователям смартфонов iPhone право заполнить о себе анкету и ввести туда важные медицинские данные о себе, включая информацию об аллергических противопоказаниях. группу крови, список регулярно принимаемых лекарств, рекомендации по оказанию медицинских услуг.

В прошлом году Apple добавила новую функцию, которая позволяет медицинским работникам получать доступ к этой информации с экрана блокировки смартфона, даже не вводя пароль, без идентификации по лицу (Face Face) или ввода отпечатка пальца (Touch ID). Теперь в iOS 13.5 такой обмен данными будет развиваться более активно.





Если пользователь готов подключить для себя эту функцию, то его медицинский идентификатор будет автоматически отправлен в соответствующую службу экстренной медицинской помощи. Врачи получат возможность активировать функцию экстренной SOS на iPhone или Apple Watch.

Эта функция гарантирует, что Служба экстренной помощи сможет получить необходимую для принятия быстрых решений информацию, даже до того как человек попадет в больницу в чрезвычайной ситуации. Эта функция также пригодится в том случае, если пользователь не отвечает или не может общаться по телефону во время чрезвычайной ситуации.

Данная функция не относится к числу универсальных. Для ее работы необходимо, чтобы пациент (пользователь устройства Apple) находился в зоне обслуживания Службы экстренной помощи.

Эта функция использует те же каналы, которые ранее использовала служба Emergency SOS. Гарантируется высокий уровень конфиденциальности, который необходим для работы с очень конфиденциальными медицинскими данными.



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