РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Селфи-камера iPhone 11 хуже камеры iPhone 11 Pro Max по оценке DxOMark

07 мая 2020, 20:00


Команда DxOMark продолжает публиковать обзоры фронтальных камер смартфонов известных брендов. Последний такой обзор касается камеры Apple iPhone 11, которая по итогам даже не попала в топ-10, набрав 91 балл. iPhone 11 занял в рейтинге лишь 13 место, немного обогнав Huawei P30 Pro и едва уступив Samsung Galaxy Note 9.

Селфи-камера Apple iPhone 11 проиграла камере iPhone 11 Pro


IPhone 11 является младшим братом более дорогой модели - iPhone 11 Pro - и оснащен двойной задней камерой, 6,1-дюймовым дисплеем и новейшим чипсетом Apple A13 Bionic. На бумаге фронтальная камера имеет те же характеристики, что и у топового iPhone 11 Pro Max, и имеет 12-мегапиксельный датчик изображения. Камера оснащена Apple Smart HDR. Есть возможность снимать видео 4K со скоростью до 60 кадров в секунду.

Селфи-камера Apple iPhone 11 проиграла камере iPhone 11 Pro


Учитывая, что характеристики фронтальной камеры iPhone 11 (предоставляемые Apple) идентичны характеристикам топового iPhone 11 Pro Max, не следует удивляться тому, что общие результаты этих моделей очень похожи. Тем не менее, есть несколько отличий и главное из них - это фокусное расстояние. Объектив iPhone 11 фокусируется немного ближе, чем объектив Pro Max, что приводит к тому, что объекты на больших расстояниях съемки (например, при съемке с помощью селфи-палки) оказываются вне фокуса. Камера iPhone 11 Pro Max таких проблем не имеет.

Селфи-камера Apple iPhone 11 проиграла камере iPhone 11 Pro


IPhone 11 отлично справляется с экспозицией. Целевая экспозиция на лице очень хороша при ярком освещении и в типичных условиях внутри помещения. Она может быть ниже при слабом освещении, но изображения по-прежнему достаточно хороши.

Селфи-камера Apple iPhone 11 проиграла камере iPhone 11 Pro


Результаты тестирования iPhone 11 на детализацию и шум снова очень похожи на те, что были получены для 11 Pro Max. Камера показывает хороший уровень детализации при ярком освещении, а небольшое падение заметно при комнатном освещении. При этом, когда освещение становится слабым, проблемы с детализацией становятся очевидными.

Селфи-камера Apple iPhone 11 проиграла камере iPhone 11 Pro


Что касается вспышки, то iPhone 11 ненадолго увеличивает яркость своего дисплея, чтобы осветить объект съемки. Это работает достаточно хорошо, и изображения, снятые как в полной темноте, так и при слабом освещении, получаются качественными, но с небольшой потерей детализации.




Apple iPhone 11 умеет снимать видео в формате 4K со скоростью 30fps. Видео получается хорошо детализированным и с низким уровнем шума. Но проблема фокусировки присутствует и на видео.

В результате проведенных тестов эксперты DxOMark пришли к выводу, что селфи-камера Apple iPhone 11 проигрывает старшей модели по некоторым параметрам, несмотря на тот факт, что производителем были заявлены идентичные характеристики фронтальной камеры на обоих смартфонах.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор 5 экшн-камер. Наши эксперты изучили множество недорогих экшн-камер и сегодня готовы представить вам несколько моделей, которые вас точно не разочаруют. Подробнее об этом читайте в статье ""5 экшн-камер: доступные альтернативы GoPro".

Читайте также:

  • Создана сверхбыстрая камера, позволяющая снимать до 70 триллионов кадров в секунду
  • Снимки 12 Мп камеры Google Pixel 4A оказались лучше, чем у 48 Мп камеры Redmi Note 7
  • Samsung работает над 250-мегапиксельным датчиком камеры
  • Стекло камеры на Samsung Galaxy S20 Ultra трескается само по себе
  • Samsung начнет выпуск 5-нм чипсетов во втором квартале 2020 года

    • следующая новость
    HiSilicon впервые попала в десятку лидеров по продажам полупроводников в мире

    предыдущая новость
    AMD раскрыла технические характеристики нового чипсета AMD B550

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший SSD: текущий анализ рынка Предварительный обзор AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X: PCIe 4.0 в массы Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка
    Лучший SSD AMD или Intel Лучшая видеокарта для игр Главные новости за неделю Лучший процессор для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    8 мая, 2020

    Анонс Acer Swift 3: производительный ноутбук для деловых людей

    7 мая, 2020

    Microsoft представила дюжину игр для Xbox Series X

    Беспроводная NFC-зарядка на подходе: области применения

    Apple откладывает начало выпуска устройств с мини-светодиодным дисплеем до 2021 года

    Слухи: Google работает над новым устройством для трансляции потокового видео

    HiSilicon впервые попала в десятку лидеров по продажам полупроводников в мире

    Селфи-камера iPhone 11 хуже камеры iPhone 11 Pro Max по оценке DxOMark

    AMD раскрыла технические характеристики нового чипсета AMD B550

    В iOS 13.5 появилась функция оказания экстренной медицинской помощи

    Apple выпустила рекомендации по устранению проблем с работой системы шумоподавления в AirPods Pro

    Слухи: POCO F2 Pro будет одним из самых дорогих флагманов на рынке

    Установка обновления Facebook SDK мгновенно обрушила работу TikTok, Pinterest и Spotify в iOS

    MediaTek анонсировала чипсет Dimensity 1000+ с поддержкой 144-Гц дисплеев

    Xiaomi готовится к выпуску самого дешевого смартфона с поддержкой 5G Redmi K30i

    Слухи: Samsung Galaxy S21 получит пента-камеру со 150-мегапиксельным датчиком

    Apple продолжает лидировать на мировом рынке умных часов

    Electronic Arts пообещала бесплатное обновление своих игр на PS4 и Xbox One

    Все смартфоны в апрельском рейтинге AnTuTu Top 10 выстроены на базе Snapdragon 865

    Анонс Vivo Y30: смартфон среднего уровня с квадро-камерой и ёмким аккумулятором

    MSI выпустила топовые игровые настольные комплексы MEG Infinite X 10th и MAG Infinite S

    ССЫЛКИ