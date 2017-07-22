Селфи-камера iPhone 11 хуже камеры iPhone 11 Pro Max по оценке DxOMark
07 мая 2020, 20:00
Команда DxOMark продолжает публиковать обзоры фронтальных камер смартфонов известных брендов. Последний такой обзор касается камеры Apple iPhone 11, которая по итогам даже не попала в топ-10, набрав 91 балл. iPhone 11 занял в рейтинге лишь 13 место, немного обогнав Huawei P30 Pro и едва уступив Samsung Galaxy Note 9.
IPhone 11 является младшим братом более дорогой модели - iPhone 11 Pro - и оснащен двойной задней камерой, 6,1-дюймовым дисплеем и новейшим чипсетом Apple A13 Bionic. На бумаге фронтальная камера имеет те же характеристики, что и у топового iPhone 11 Pro Max, и имеет 12-мегапиксельный датчик изображения. Камера оснащена Apple Smart HDR. Есть возможность снимать видео 4K со скоростью до 60 кадров в секунду.
Учитывая, что характеристики фронтальной камеры iPhone 11 (предоставляемые Apple) идентичны характеристикам топового iPhone 11 Pro Max, не следует удивляться тому, что общие результаты этих моделей очень похожи. Тем не менее, есть несколько отличий и главное из них - это фокусное расстояние. Объектив iPhone 11 фокусируется немного ближе, чем объектив Pro Max, что приводит к тому, что объекты на больших расстояниях съемки (например, при съемке с помощью селфи-палки) оказываются вне фокуса. Камера iPhone 11 Pro Max таких проблем не имеет.
IPhone 11 отлично справляется с экспозицией. Целевая экспозиция на лице очень хороша при ярком освещении и в типичных условиях внутри помещения. Она может быть ниже при слабом освещении, но изображения по-прежнему достаточно хороши.
Результаты тестирования iPhone 11 на детализацию и шум снова очень похожи на те, что были получены для 11 Pro Max. Камера показывает хороший уровень детализации при ярком освещении, а небольшое падение заметно при комнатном освещении. При этом, когда освещение становится слабым, проблемы с детализацией становятся очевидными.
Что касается вспышки, то iPhone 11 ненадолго увеличивает яркость своего дисплея, чтобы осветить объект съемки. Это работает достаточно хорошо, и изображения, снятые как в полной темноте, так и при слабом освещении, получаются качественными, но с небольшой потерей детализации.
Apple iPhone 11 умеет снимать видео в формате 4K со скоростью 30fps. Видео получается хорошо детализированным и с низким уровнем шума. Но проблема фокусировки присутствует и на видео.
В результате проведенных тестов эксперты DxOMark пришли к выводу, что селфи-камера Apple iPhone 11 проигрывает старшей модели по некоторым параметрам, несмотря на тот факт, что производителем были заявлены идентичные характеристики фронтальной камеры на обоих смартфонах.
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