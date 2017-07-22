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HiSilicon впервые попала в десятку лидеров по продажам полупроводников в мире

07 мая 2020, 20:34


HiSilicon стала первым поставщиком полупроводников в континентальном Китае, который попал в десятку лидеров по продажам. По данным аналитиков, продажи HiSilicon выросли на 54% в годовом исчислении до 2,67 миллиарда долларов в первом квартале текущего года.

HiSilicon впервые попала в десятку лидеров по продажам полупроводников в мире


В отчете сообщается, что всплеск продаж Hisilicon связан с его материнской компанией Huawei. Китайский гигант смартфонов начал складировать чипы, разработанные HiSilicon на случай, если правительство США запретит TSMC производить чипы для Huawei.

США, как сообщается, рассматривают возможность затребовать от TSMC подать заявку на лицензию, если она хочет использовать американскую технологию производства чипов, чтобы выпускать чипы для Huawei.

Продажи TSMC в первом квартале подскочили на 45% до 10,3 миллиарда долларов, и отчасти в этом виноват всплеск спроса со стороны Hisilicon.

Huawei также перемещает некоторые из своих заказов на чипы нижнего уровня из TSMC в Шанхайскую компанию Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), которая в настоящее время не имеет возможности производить 7-нм чипы в коммерческих объемах.



Другим новым участником в топ-10 списка стала компания Nvidia. В целом, американский чиповый гигант Intel лидирует в отрасли с квартальными продажами в размере 19 миллиардов долларов, в то время как южнокорейская Samsung Electronics стала второй с 13,9 миллиарда долларов. В целом продажи 10 крупнейших полупроводниковых компаний выросли на 16% в годовом исчислении по сравнению с общепромышленным ростом на 7% в годовом исчислении.


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