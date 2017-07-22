Слухи: Google работает над новым устройством для трансляции потокового видео
07 мая 2020, 21:11
Google в ближайшее время может выпустить новое устройство для трансляции потокового видео. Ожидается, что новинка станет преемником Google Chromecast текущего поколения, но с дистанционным управлением.
Google Chromecast был популярен в первое время после выхода на рынок. Но спрос на него упал с появлением продуктов-конкурентов от Amazon и Roku. Тем не менее, платформа Google для Android TV имеет партнерские отношения с несколькими производителями телевизоров и кабельными компаниями. Но у Google нет флагманского потокового устройства под своим собственным брендом.
Согласно слухам, это предстоящее устройство от IT-гиганта будет сосредоточено больше на контенте, чем на приложениях. Но при этом будет поставляться с магазином для игровых приложений. Кроме того , ожидается, что устройство будет поддерживать облачную игровую платформу компании Google Stadia.
Возможно, что новинка будет представлена на онлайн-мероприятии Google 3 июня, где также ожидается анонс Android 11.
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