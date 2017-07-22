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Слухи: Google работает над новым устройством для трансляции потокового видео

07 мая 2020, 21:11


Google в ближайшее время может выпустить новое устройство для трансляции потокового видео. Ожидается, что новинка станет преемником Google Chromecast текущего поколения, но с дистанционным управлением.

Google работает над новым устройством для трансляции потокового видео


Google Chromecast был популярен в первое время после выхода на рынок. Но спрос на него упал с появлением продуктов-конкурентов от Amazon и Roku. Тем не менее, платформа Google для Android TV имеет партнерские отношения с несколькими производителями телевизоров и кабельными компаниями. Но у Google нет флагманского потокового устройства под своим собственным брендом.

Согласно слухам, это предстоящее устройство от IT-гиганта будет сосредоточено больше на контенте, чем на приложениях. Но при этом будет поставляться с магазином для игровых приложений. Кроме того , ожидается, что устройство будет поддерживать облачную игровую платформу компании Google Stadia.



Возможно, что новинка будет представлена на онлайн-мероприятии Google 3 июня, где также ожидается анонс Android 11.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

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