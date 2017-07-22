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Apple откладывает начало выпуска устройств с мини-светодиодным дисплеем до 2021 года

07 мая 2020, 21:29


В последние месяцы ходили многочисленные слухи о готовящихся к выпуску новых продуктов, оснащенных мини-светодиодным дисплеем на технологии Apple. Однако пока на рынке появились только продукты с дисплеем традиционного типа - iPad Pro 2020 и MacBook Pro.

Как сообщает издание MacRumors, Минг-Чи Куо, очень надежный источник информации об Apple, недавно рассказал о деталях подготовки Apple к выпуску изделий нового типа. Ранее он уже упоминал о готовящихся продуктах с новыми мини-светодиодными дисплеями, в том числе продуктов, похожих на iPad и MacBook, но позднее сообщил, что освоение новой технологии было временно приостановлено из-за нынешней пандемии коронавируса.


Apple Mini LED


В результате запуск новых продуктов с мини-светодиодными дисплеями был отложен. Ожидается, что начало массового производства первых дисплеев начнется уже в третьем квартале. Поэтому первые продукты, которых ждали ожидались в 2020 году, можно будет увидеть не раньше 2021 года.





Ожидается, что Apple готовит к выпуску от четырех до шести новых продуктов на базе новой технологии. Они должны сыграть важную роль в долгосрочной стратегии развития компании. В ближайшие пять лет продукты с мини-светодиодными дисплеями должны занять центральное место в продуктами на базе OLED-панелей.


Apple Pencil


Пока нет ясности, с продуктов какого именно типа Apple начнет развивать новую линейку. Хорошими кандидатами на эту роль могли бы стать 16-дюймовый MacBook Pro, новый iMac Pro и iPad Pro 2021. Ожидать выпуска достаточно дешевого MacBook Air на базе мини-светодиодной технологии эксперты считают неразумным. Еще один хороший кандидат - это смарт-часы Apple Watch.

Необходимо отметить, что на подходе и прорывная технология микро-светодиодов, развитием которой занимается сейчас Samsung. Поэтому на развитии этих направлений будет выстроен в будущем большой рывок вперед. Смогут ли мини- или микро-светодиодные технологии превзойти OLED, покажет будущее.



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