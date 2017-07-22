Беспроводная NFC-зарядка на подходе: области применения
07 мая 2020, 22:17
Технология беспроводной NFC-зарядки или NFC WLC, наконец, стала известной, ее принял рынок, скоро ожидается поток новых продуктов, где эта технология будет присутствовать как привлекательная опция. По мнению производителей, это будет способствовать развитию конкуренции среди выпускаемых продуктов.
Однако, как пишут эксперты, большинство пользователей ждут от средств зарядки возможности использовать их для питания привычных устройств с высоким потреблением электроэнергии. Например, многие думают, что она подойдет для быстрой зарядки дорогих телефонов, отличающихся высокой потребляемой мощностью.
К сожалению, новая технология NFC-зарядки не предназначена для этих целей. Многие телефоны, аксессуары не подходят для этой технологии.
Малый радиус действия , характерный для технологии NFC, позволяет передавать как данные, так и энергию. Этот принцип стал основой для разработки новой технологии. Но беспроводная NFC-зарядка, на самом деле, не позволяет передавать высокие мощности. Ее пик ограничен 1 Вт. Это достаточно далеко даже от того, что предлагает, например, стандарт беспроводной зарядки Qi, осуществляющий зарядку для самых низких 5 Вт мощностей.
В то же время у NFC-технология зарядки все-таки имеются свои достоинства. Даже для самой маломощной технологии зарядки Qi требуется наличие специального оборудования, например, зарядных катушек. Технология NFC WLC может быть реализована на базе любого телефона, даже средней мощности.
Мощность в размере 1 Вт может быть применена, например, для питания устройств IoT или для зарядки беспроводных наушников. Технология NFC-зарядки может быть реализована на базе устройств других типов, не только смартфонов. Новый стандарт зарядки может применяться для нового поколения энергосберегающих устройств, например, в дисплеях для электронной бумаги, которые могут применять NFC для передачи данных и энергии.
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