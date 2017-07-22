Microsoft сегодня провела первое онлайн-мероприятие, посвященное играм к будущей Xbox Series X. На мероприятии был продемонстрирован геймплей дюжины игр для будущей консоли, но хедлайнером всего действа, конечно же стал Assassin's Creed Valhalla.
Хотя Microsoft и Ubisoft описали ролик, как "игровой трейлер", он больше похож на кинематографический трейлер с использованием игрового движка, а не на кадры геймплея игры, но все равно выглядит фантастически.
Следующей представленной игрой стала Dirt 5 от Codemaster's. Графика снова выглядит потрясающе.
Любителям спортивных симуляторов придется по вкусу новая версия франшизы Madden. Короткие кадры, продемонстрированные Microsoft, выглядят очень многообещающе.
Приятным сюрпризом мероприятия стала презентация шутера Bright Memory: Infinite. Игра выглядит зрелищно с эффектами трассировки лучей в реальном времени, крутой игровой механикой и даже управляемыми транспортными средствами.
Ну и конечно же невероятно жуткий трейлер игры Scorn с явной отсылкой на известные произведения Ридли Скотта.
Помимо этих впечатляющих произведений на мероприятии был продемонстрирован еще ряд игровых трейлеров. Наслаждаемся.
The Ascent
The Medium
Yakuza: Like a Dragon
Scarlet Nexus
Chorus
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
Call of the Sea
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".