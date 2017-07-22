Анонс Acer Swift 3: производительный ноутбук для деловых людей
08 мая 2020, 00:20
Компания Acer представила новую версию ноутбука Swift 3 из популярной линейки портативных устройств для работы и отдыха.
Первое, что стоит отметить, говоря об этом устройстве - это его дизайн. Ноутбук прочен и легок, потому что выполнен из алюминия и магниево-алюминиевого сплава. Его толщина всего 15,95 см, а вес 1,2 кг.
Acer Swift 3 оснащен 14-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD. Благодаря технологии BluelightShield пользователю не придется беспокоиться за свое зрение. Новинка поддерживает новейшие процессоры AMD Ryzen 4000 и видеокарты AMD Radeon. На борту также до 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель PCIe NVMe ёмкостью до 1 Тб.
Производитель обещает 11 часов автономной работы на одном заряде аккумулятора, который поддерживает технологию быстрой зарядки. Всего 30 минут будет достаточно, чтобы обеспечить 4 часа работы от батареи.
Acer Swift 3 оборудован двухдиапазонным адаптером Wi-Fi 6 (802.11ax) с технологией MU-MIMO, который обеспечивает снижение задержки на 75% и скорость подключения в 3 раза выше, чем было возможно с протоколом Wi-Fi 5.Также новинка оснащена скоростным портом USB 3.1 Type-C Gen2 с поддержкой пропускной способности до 10 Гбит/с и возможностью подключения внешних мониторов.
Для комфортной видеосвязи в Acer Swift 3 предусмотрена современная веб-камера с разрешением 1280 х 720 и поддержкой записи видео/аудио в 720p, а высокое качество звука обеспечивают два стереодинамика, встроенные микрофоны и технологии Acer.
Ноутбук Acer Swift 3 уже появился на российском рынке по рекомендованной розничной цене от 42 990 рублей.
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