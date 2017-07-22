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Анонс Acer Swift 3: производительный ноутбук для деловых людей

08 мая 2020, 00:20


Компания Acer представила новую версию ноутбука Swift 3 из популярной линейки портативных устройств для работы и отдыха.

Анонс Acer Swift 3


Первое, что стоит отметить, говоря об этом устройстве - это его дизайн. Ноутбук прочен и легок, потому что выполнен из алюминия и магниево-алюминиевого сплава. Его толщина всего 15,95 см, а вес 1,2 кг.

Acer Swift 3 оснащен 14-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD. Благодаря технологии BluelightShield пользователю не придется беспокоиться за свое зрение. Новинка поддерживает новейшие процессоры AMD Ryzen 4000 и видеокарты AMD Radeon. На борту также до 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель PCIe NVMe ёмкостью до 1 Тб.

Анонс Acer Swift 3


Производитель обещает 11 часов автономной работы на одном заряде аккумулятора, который поддерживает технологию быстрой зарядки. Всего 30 минут будет достаточно, чтобы обеспечить 4 часа работы от батареи.

Acer Swift 3 оборудован двухдиапазонным адаптером Wi-Fi 6 (802.11ax) с технологией MU-MIMO, который обеспечивает снижение задержки на 75% и скорость подключения в 3 раза выше, чем было возможно с протоколом Wi-Fi 5.Также новинка оснащена скоростным портом USB 3.1 Type-C Gen2 с поддержкой пропускной способности до 10 Гбит/с и возможностью подключения внешних мониторов.



Для комфортной видеосвязи в Acer Swift 3 предусмотрена современная веб-камера с разрешением 1280 х 720 и поддержкой записи видео/аудио в 720p, а высокое качество звука обеспечивают два стереодинамика, встроенные микрофоны и технологии Acer.

Ноутбук Acer Swift 3 уже появился на российском рынке по рекомендованной розничной цене от 42 990 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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