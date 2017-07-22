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Samsung выпустит этим летом «инновационную» дебетовую карту в поддержку Samsung Pay

08 мая 2020, 08:28


Вице-президент компании Samsung, отвечающий за развитие бизнеса Samsung Pay, Сан Ан (Sang Ahn), сообщил в корпоративном блоге, что готовится к выпуску дебетовая карта в партнерстве с финансовой компанией SoFi, которая станет «инновационным» продуктом, и Samsung будет поддерживать счет управления движениями денежных средств уже при ее запуске.

Пока об этой программе, имеющей прямое отношение к платежной функции Samsung Pay, известно крайне мало. Однако уже сейчас заявлено, что новая функция будет тесно интегрирована с существующими платежными продуктами Samsung. Очевидно, что речь идет прежде всего о Samsung Pay.


Samsung Pay


«В течение прошлого года мы занимались разработкой мобильной платформы управления денежными средствами, - написал в своем посте Ан. - Наше видение заключается в том, чтобы помочь потребителям лучше управлять своими деньгами, чтобы они могли реализовать свои мечты и цели. Мобильные финансовые услуги и инструменты управления деньгами будут играть теперь еще большую роль в повседневной жизни, одновременно открывая новые возможности».




С технической точки зрения Samsung Pay является сегодня наиболее интересным примером реализации сервиса бесконтактных мобильных платежей. Большинство из них связаны с применением технологии NFC, которая, в свою очередь, требует поддержки со стороны как смартфона, так и POS-терминала. В отличие от большинства конкурентов, Samsung Pay также поддерживает технологию Magnetic Secure Transmission или MST на некоторых своих телефонах премиального сегмента. Эта технология позволяет смартфонам излучать сигнал, имитирующий магнитную полосу на традиционной платежной карте. MST отправляет магнитный сигнал с устройства на считыватель карт платежного терминала. Это позволяет пользователям и продавцам использовать свои смартфоны для совершения платежей с использованием магнитных карт.

Сообщается, что дополнительная информация о дебетовой карте будет раскрыта «в ближайшие недели».

Эксперты рынка усматривают за действиями Samsung ответ, который предприняла южнокорейская компания, ответ на аналогичные решения Apple и Huawei.


Samsung Pay


В частности, в 2019 году была выпущена Apple Card в качестве фирменной кредитной карты с поддержкой от Goldman Sachs и Mastercard. Эта карта имеет глубокую интеграцию с приложением Wallet в iOS и предоставляет пользователям уникальные инструменты управления денежными средствами. В частности, речь идет о контроле расходов с цветовой кодировкой, мгновенные расчеты процентов, прямой доступ к Службе поддержки клиентов через Apple Business Chat.

По слухам, Google также собирается развивать это направление, опираясь на собственный сервис Google Pay.



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