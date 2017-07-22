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США готовы разрабатывать стандарты для 5G в партнерстве с Huawei

08 мая 2020, 10:05


Год назад США ввели санкции против Huawei за предполагаемые связи с правительством Китая и передачу ему ценной информации. В результате Huawei попала в список предприятий Министерства торговли США, которым запрещено получать доступ к поставкам технологий и продуктов из США.

Далее Huawei столкнулась с запретом на запуск приложений Google для Android, что существенно сказалось на глобальных продажах ее устройств. Параллельно, начиная с 2018 года, США постоянно предупреждали своих партнеров, чтобы те не использовали сетевое оборудование Huawei для построения сетей 5G. В это же время Huawei продолжала активно развивать новое направление и достигла значительных успехов на этом пути.

Huawei


Однако теперь ситуация, похоже, меняется. Министерство торговли США собирается подписать постановление, которое позволит некоторым технологическим компаниям США начать работать в партнерстве с Huawei над развитием стандартов для сетей 5G.




Сейчас складывается парадоксальная ситуация. С одной стороны, США готовят изменения к правилам прямых поставок продукции, в соответствии с которым Huawei вскоре может оказаться в ситуации, когда она не сможет получать чипы от крупнейшего в мире контрактного производителя TSMC. В то же время Huawei является вторым по величине закупок поставщиком смартфонов в мире после Apple, поэтому объем их закупок чипов очень значительный.

Несмотря на тактику, которой сейчас придерживается Правительство США, Huawei все же удалось поставить на рынок в прошлом году около 240 млн смартфонов. Это на 35 млн шт. больше, чем годом ранее. Huawei также остается крупнейшим в мире поставщиком сетевого оборудования.

Huawei


Нельзя сказать, что США действовала безрассудно. При строительстве своих сетей 5G американские компании постарались заменить оборудование Huawei на других производителей. Но как оказалось, технологии Huawei для 5G приблизительно на полтора года опережают разработки конкурентов, таких как Nokia и Ericsson. Благодаря действенной помощи, которую оказал компании Национальный банк Китая, Huawei смогла предоставить своим клиентам щедрые условия для покупок их сетевого оборудования.

Теперь, как сообщает Reuters, Министерство торговли США собирается подписать новое постановление, которое позволит компаниям США работать в партнерстве с Huawei над созданием стандартов для сетей 5G. Новые правила позволят американским компаниям участвовать в работе тех же органов по стандартизации, членом которых является также и Huawei. На их совещаниях ведется обсуждение будущих спецификаций и протоколов для сетей 5G. Получение информации из первых рук необходимо, чтобы создавать сетевое оборудование, которое сможет бесперебойно работать с другим устанавливаемым оборудованием и ПО.

Процесс пересмотра прошлых решений США был запущен в мае прошлого года, когда Huawei вошла в список этих организаций по стандартизации. В результате технические фирмы США столкнулись с проблемой: они не были уверены в своих правах на возможность участия в дискуссиях, проводившихся в этих организациях по стандартизации, где также присутствовали теперь и представители Huawei.

В результате, инженерам из США приходилось молчать во время этих встреч, что позволило Huawei более веско отстаивать свои подходы и иметь более сильный голос при определении стандартов для сетей 5G.

Если предложение, рассматриваемое Министерством торговли, будет одобрено, ему все равно потребуется зеленый свет от других агентств США, прежде чем оно станет официальной политикой.



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