Хакер украл с GitHub массив исходного кода Microsoft объемом 63,2 Гбайт
08 мая 2020, 10:43
Twitter-пользователь Rafael Rivera опубликовал ссылку на материалы в сети, выложенные неизвестным хакером. В цитируемом источнике опубликованы фрагменты того, что, как утверждает хакер, представляет собой «массивный дамп программного кода из личных репозиториев Microsoft на GitHub». Общий объем кода загруженных проектов хакер оценил в 63,2 Гбайт.
Информация о взломе была опубликована 28.03.2020. Это - тот же самый хакер, который взломал индонезийскую компанию Tokopedia.
Судя по одному из опубликованных снимков экрана, где показан каталог файлов, взлом затронул в том числе исходный код для Azure, Office и некоторых вычислительных runtime-сред выполнения Windows.
Достоверность опубликованной новости была подтверждена как владельцем учетной записи Under the Breach, на которой была опубликована информация о взломе, а также Службой мониторинга и предотвращения нарушений:
Несмотря на огромный размер украденных данных, эксперты по безопасности считают маловероятным, что из-за этой утечки могут быть раскрыты многие секреты Microsoft. Они сообщают, что репозитории Microsoft на GitHub часто предназначены для предоставления кода партнерам и его публичной доступности, даже если они являются закрытыми/частными. Отмечается, что Microsoft придерживается внутри корпорации строгих правил проверки и сканирование загруженного с ее внутренних серверов кода, что позволяет избежать кражу подобного типа и тем самым контролировать такого рода происшествия.