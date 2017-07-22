Как выглядит внутри самый маленький 4К мини-ПК Chuwi Larkbox
08 мая 2020, 11:59
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Недавно выпущенный Chuwi LarkBox стал самым маленьким 4К мини-ПК на рынке. Новинка приносит превосходный пользовательский опыт благодаря возможности использования в самых разных сценариях и отличной конфигурации мини-ПК. Давайте посмотрим процесс разборки данного девайса.
Во время разборки используются только две отвертки (крестообразная отвертка 1,8x25mm и плоская отвертка). Главные платы в основном соединены в виде BTB (Board to Board). Весь процесс разборки очень прост.
Прежде всего, операция начинается в нижней части мини-ПК. После снятия задней крышки вы можете увидеть небольшую материнскую плату и несколько интерфейсов, включая два USB-A, 3,5-мм разъём для наушников и слот для карт MicroSD.
Вслед за этим можно увидеть другую плату, которая подключена к вышеупомянутой материнской плате через кабель. Эта небольшая и компактная плата содержит основные компоненты LarkBox и другие интерфейсы: процессор, память, накопитель, беспроводной модуль, интерфейсы USB-C и HDMI.
- Процессор: Intel Gemini Lake N4100 с графикой UHD Graphics 600 - Оперативная память: два модуля SK hynix H9HKNNNDGUMUBR 3GB LPDDR4 - Накопитель: FORESEE NCEMASLD-128GB - Беспроводный адаптер: Intel Wireless-AC 9461 - Интерфейсы: HDMI (Type-A) х1、USB Type-C х1
Последний основной компонент системы - кулер, который состоит из медной охлаждающей пластины и бесшумного вентилятора. Эффективность рассеивания тепла превосходна. При этом, когда вентилятор работает на полной скорости, шум составляет менее 20 дБ.
Выше приведён весь процесс разборки LarkBox. Видно, что разборка происходит относительно легко. Высокий уровень модульности, разумное расположение каждой детали и высококачественная сборка образуют действительно зрелый дизайн мини-ПК. LarkBox будет запущен на Indiegogo в конце мая. Более подробную информацию о нём можно узнать по этой ссылке.