РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Как выглядит внутри самый маленький 4К мини-ПК Chuwi Larkbox

08 мая 2020, 11:59


На правах рекламы.

Недавно выпущенный Chuwi LarkBox стал самым маленьким 4К мини-ПК на рынке. Новинка приносит превосходный пользовательский опыт благодаря возможности использования в самых разных сценариях и отличной конфигурации мини-ПК. Давайте посмотрим процесс разборки данного девайса.

Как выглядит внутри самый маленький 4К мини-ПК Chuwi Larkbox


Во время разборки используются только две отвертки (крестообразная отвертка 1,8x25mm и плоская отвертка). Главные платы в основном соединены в виде BTB (Board to Board). Весь процесс разборки очень прост.

Прежде всего, операция начинается в нижней части мини-ПК. После снятия задней крышки вы можете увидеть небольшую материнскую плату и несколько интерфейсов, включая два USB-A, 3,5-мм разъём для наушников и слот для карт MicroSD.

Как выглядит внутри самый маленький 4К мини-ПК Chuwi Larkbox


Вслед за этим можно увидеть другую плату, которая подключена к вышеупомянутой материнской плате через кабель. Эта небольшая и компактная плата содержит основные компоненты LarkBox и другие интерфейсы: процессор, память, накопитель, беспроводной модуль, интерфейсы USB-C и HDMI.

Как выглядит внутри самый маленький 4К мини-ПК Chuwi Larkbox

Как выглядит внутри самый маленький 4К мини-ПК Chuwi Larkbox


- Процессор: Intel Gemini Lake N4100 с графикой UHD Graphics 600
- Оперативная память: два модуля SK hynix H9HKNNNDGUMUBR 3GB LPDDR4
- Накопитель: FORESEE NCEMASLD-128GB
- Беспроводный адаптер: Intel Wireless-AC 9461
- Интерфейсы: HDMI (Type-A) х1、USB Type-C х1

Как выглядит внутри самый маленький 4К мини-ПК Chuwi Larkbox


Последний основной компонент системы - кулер, который состоит из медной охлаждающей пластины и бесшумного вентилятора. Эффективность рассеивания тепла превосходна. При этом, когда вентилятор работает на полной скорости, шум составляет менее 20 дБ.

Как выглядит внутри самый маленький 4К мини-ПК Chuwi Larkbox


Выше приведён весь процесс разборки LarkBox. Видно, что разборка происходит относительно легко. Высокий уровень модульности, разумное расположение каждой детали и высококачественная сборка образуют действительно зрелый дизайн мини-ПК. LarkBox будет запущен на Indiegogo в конце мая. Более подробную информацию о нём можно узнать по этой ссылке.



следующая новость
Intel уже в этом году планирует выпустить 144-слойную флеш-память 3D-NAND

предыдущая новость
Хакер украл с GitHub массив исходного кода Microsoft объемом 63,2 Гбайт

 



Свежие статьи
RSS
Лучший SSD: текущий анализ рынка Предварительный обзор AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X: PCIe 4.0 в массы Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка
Лучший SSD AMD или Intel Лучшая видеокарта для игр Главные новости за неделю Лучший процессор для игр
РЕКЛАМА
РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

8 мая, 2020

Анонс Meizu HD60: беспроводные наушники с активным шумоподавлением

Meizu представила флагманы Meizu 17 и Meizu 17 Pro

Xiaomi представила ТВ-приставку Mi Box 4K

Игра Google Read Along для обучения детей чтению доступна в России

Потоковый сервис NVIDIA GeForce Now пополнился 18 новыми играми

Intel уже в этом году планирует выпустить 144-слойную флеш-память 3D-NAND

Как выглядит внутри самый маленький 4К мини-ПК Chuwi Larkbox

Хакер украл с GitHub массив исходного кода Microsoft объемом 63,2 Гбайт

США готовы разрабатывать стандарты для 5G в партнерстве с Huawei

Samsung выпустит этим летом «инновационную» дебетовую карту в поддержку Samsung Pay

Анонс Acer Swift 3: производительный ноутбук для деловых людей

7 мая, 2020

Microsoft представила дюжину игр для Xbox Series X

Беспроводная NFC-зарядка на подходе: области применения

Apple откладывает начало выпуска устройств с мини-светодиодным дисплеем до 2021 года

Слухи: Google работает над новым устройством для трансляции потокового видео

HiSilicon впервые попала в десятку лидеров по продажам полупроводников в мире

Селфи-камера iPhone 11 хуже камеры iPhone 11 Pro Max по оценке DxOMark

AMD раскрыла технические характеристики нового чипсета AMD B550

В iOS 13.5 появилась функция оказания экстренной медицинской помощи

Apple выпустила рекомендации по устранению проблем с работой системы шумоподавления в AirPods Pro

ССЫЛКИ