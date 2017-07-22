Intel уже в этом году планирует выпустить 144-слойную флеш-память 3D-NAND
08 мая 2020, 13:10
Подразделение Intel по разработке продуктов памяти и хранения данных теперь имеет полностью независимую команду разработчиков технологии NAND flash после ее отделения от Micron Technology, с которой она была частью совместного предприятия IMFlash Technologies.
Как рассказали в Intel, компания близка к тому, чтобы получить технологическое лидерство над Micron с новым 144-слойным 3D-NAND флэш-чипом, который должен появиться на рынке примерно в одно время со 128-слойными чипами 3D-NAND от Micron.
144-слойная флэш-память 3D-NAND от Intel может обрабатывать до четырех бит на ячейку (QLC) и может быть сконфигурирован для работы в качестве TLC или SLC при более низких плотностях. Intel также планирует в этом году выпустить свой первый SSD на основе этого 144-слойного QLC NAND флеш-чипа под названием Keystone Harbor.
Также в Intel сообщили, что компания ведет разработку технологии PLC (5 бит на ячейку), которая должна увеличить плотность на 25 процентов. Intel также близка к запуску технологии памяти второго поколения 3D X-point. Чип памяти 2-го поколения 3D X-point от Intel будет иметь четыре слоя на физическом носителе, в отличие от двух на первом поколении.
Первый продукт Optane, основанный на новом чипе, имеет кодовое название Alder Stream. Накопитель будет запущен позже в этом году в однопортовом варианте, а двухпортовые варианты запланированы на 2021 год. Диск использует новый усовершенствованный контроллер PCI-Express 4.0. Вполне вероятно, что Alder Stream станет частью большого процессора следующего поколения Intel Xeon Sapphire Rapids и платформы Eagle Stream, которая включает в себя PCIe 4.0.
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