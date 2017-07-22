Потоковый сервис NVIDIA GeForce Now пополнился 18 новыми играми
08 мая 2020, 13:24
Как и было обещано, NVIDIA вернулась к практике наращивания списка поддерживаемых игр в своем потоковом сервисе GeForce Now. На этот раз компания добавила более десятка новых игр в свой достаточно новый, но уже завоевавший популярность сервис.
Опытные геймеры сразу отметили, что в список «новобранцев» попали несколько уже получивших популярность игр, таких как Darksiders II и Hitman: Blood Money.
NVIDIA GeForce Now - это облачный бренд-сервис подписки, который содержит совместимые (поддерживаемые технологиями NVIDIA) игры, доступные подписчику. Благодаря сервису, пользователь получает возможность играть в эти игры на многих устройствах без всяких ограничений. Некоторым геймерам сервис GeForce Now знаком по его прошлому названию - игровому порталу NVIDIA GRID. Сервис был запущен в бета-версии в 2013 году, а в 2015 году он был официально объявлен под своим нынешним именем.
В начале этого года сервис перешел из бета-версии к полноценной, однако выход оказался «извилистым». Некоторые крупных игровые студии отозвали свои тайтлы из сервиса. Поэтому в настоящее время NVIDIA решает существующую проблему и уже начала наращивать поддержку для новых игр. Нынешний анонс тому подтверждение.
В комментариях к своему предыдущему обновлению от 20 апреля NVIDIA сообщила, что оказывает поддержку уже для более 100 разработчиков игр через GeForce Now. В их число вошли такие крупные компании, как Bandai Namco, Epic Games, Bungie и многие другие.
NVIDIA поставила цель сделать доступными в своем сервисе потоковой игры в облаке для более 1500 самых популярных игр из базы данных Steam. На данный момент этот список уже содержит около тридцати таких наименований.
А теперь публикуем список 18 новых игр, которые теперь поддерживаются через NVIDIA GeForce Now:
- Age of Conan: Unchained
- Blood Bowl: Legendary Edition
- Cube World
- Darksiders II
- Door Kickers: Action Squad
- EARTH DEFENSE FORCE 4.1 The Shadow of New Despair
- Genesis Alpha One Deluxe Edition - Steam
- Hitman: Blood Money
- King's Bounty: Warriors of the North
- Sacred 2 Gold
- Space Hulk: Deathwing - Enhanced Edition
- STEINS;GATE
- Styx: Shards of Darkness
- The Guild II: Renaissance
- This Is the Police 2
- WORMS Armageddon
- WRC 7 FIA World Rally Championship
- X3: Terran Conflict
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