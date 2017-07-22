РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Потоковый сервис NVIDIA GeForce Now пополнился 18 новыми играми

08 мая 2020, 13:24


Как и было обещано, NVIDIA вернулась к практике наращивания списка поддерживаемых игр в своем потоковом сервисе GeForce Now. На этот раз компания добавила более десятка новых игр в свой достаточно новый, но уже завоевавший популярность сервис.

Опытные геймеры сразу отметили, что в список «новобранцев» попали несколько уже получивших популярность игр, таких как Darksiders II и Hitman: Blood Money.


GeForce Now


NVIDIA GeForce Now - это облачный бренд-сервис подписки, который содержит совместимые (поддерживаемые технологиями NVIDIA) игры, доступные подписчику. Благодаря сервису, пользователь получает возможность играть в эти игры на многих устройствах без всяких ограничений. Некоторым геймерам сервис GeForce Now знаком по его прошлому названию - игровому порталу NVIDIA GRID. Сервис был запущен в бета-версии в 2013 году, а в 2015 году он был официально объявлен под своим нынешним именем.




В начале этого года сервис перешел из бета-версии к полноценной, однако выход оказался «извилистым». Некоторые крупных игровые студии отозвали свои тайтлы из сервиса. Поэтому в настоящее время NVIDIA решает существующую проблему и уже начала наращивать поддержку для новых игр. Нынешний анонс тому подтверждение.

В комментариях к своему предыдущему обновлению от 20 апреля NVIDIA сообщила, что оказывает поддержку уже для более 100 разработчиков игр через GeForce Now. В их число вошли такие крупные компании, как Bandai Namco, Epic Games, Bungie и многие другие.

NVIDIA поставила цель сделать доступными в своем сервисе потоковой игры в облаке для более 1500 самых популярных игр из базы данных Steam. На данный момент этот список уже содержит около тридцати таких наименований.

А теперь публикуем список 18 новых игр, которые теперь поддерживаются через NVIDIA GeForce Now:

- Age of Conan: Unchained
- Blood Bowl: Legendary Edition
- Cube World
- Darksiders II
- Door Kickers: Action Squad
- EARTH DEFENSE FORCE 4.1 The Shadow of New Despair
- Genesis Alpha One Deluxe Edition - Steam
- Hitman: Blood Money
- King's Bounty: Warriors of the North
- Sacred 2 Gold
- Space Hulk: Deathwing - Enhanced Edition
- STEINS;GATE
- Styx: Shards of Darkness
- The Guild II: Renaissance
- This Is the Police 2
- WORMS Armageddon
- WRC 7 FIA World Rally Championship
- X3: Terran Conflict



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

Читайте также:

  • Microsoft представила дюжину игр для Xbox Series X
  • Electronic Arts пообещала бесплатное обновление своих игр на PS4 и Xbox One
  • В Assassin's Creed Valhalla игроки смогут посетить Стоунхендж, играть свадьбы и даже состязаться в исторических "рэп-баттлах"
  • Пользователи Samsung Galaxy смогут получить дополнительные бонусные автомобили в гонках Forza Street
  • RTS-игра Evil Genius будет доступна бесплатно в течение продолжающейся пандемии

    • следующая новость
    Игра Google Read Along для обучения детей чтению доступна в России

    предыдущая новость
    Intel уже в этом году планирует выпустить 144-слойную флеш-память 3D-NAND

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший SSD: текущий анализ рынка Предварительный обзор AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X: PCIe 4.0 в массы Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка
    Лучший SSD AMD или Intel Лучшая видеокарта для игр Главные новости за неделю Лучший процессор для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    8 мая, 2020

    Анонс Meizu HD60: беспроводные наушники с активным шумоподавлением

    Meizu представила флагманы Meizu 17 и Meizu 17 Pro

    Xiaomi представила ТВ-приставку Mi Box 4K

    Игра Google Read Along для обучения детей чтению доступна в России

    Потоковый сервис NVIDIA GeForce Now пополнился 18 новыми играми

    Intel уже в этом году планирует выпустить 144-слойную флеш-память 3D-NAND

    Как выглядит внутри самый маленький 4К мини-ПК Chuwi Larkbox

    Хакер украл с GitHub массив исходного кода Microsoft объемом 63,2 Гбайт

    США готовы разрабатывать стандарты для 5G в партнерстве с Huawei

    Samsung выпустит этим летом «инновационную» дебетовую карту в поддержку Samsung Pay

    Анонс Acer Swift 3: производительный ноутбук для деловых людей

    7 мая, 2020

    Microsoft представила дюжину игр для Xbox Series X

    Беспроводная NFC-зарядка на подходе: области применения

    Apple откладывает начало выпуска устройств с мини-светодиодным дисплеем до 2021 года

    Слухи: Google работает над новым устройством для трансляции потокового видео

    HiSilicon впервые попала в десятку лидеров по продажам полупроводников в мире

    Селфи-камера iPhone 11 хуже камеры iPhone 11 Pro Max по оценке DxOMark

    AMD раскрыла технические характеристики нового чипсета AMD B550

    В iOS 13.5 появилась функция оказания экстренной медицинской помощи

    Apple выпустила рекомендации по устранению проблем с работой системы шумоподавления в AirPods Pro

    ССЫЛКИ