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Игра Google Read Along для обучения детей чтению доступна в России

08 мая 2020, 14:28


В прошлом году компания Google выпустила детское мобильной приложение для Android под необычным названием - Bolo. Это - игра для обучения детей чтению. Она была запущена в Индии - стране, где насчитывается огромное число людей, не умеющих читать. По данным на начало 2014 года, число неграмотных взрослых жителей Индии составляло 287 млн человек, т.е. 37% от общего числа неграмотных людей в мире. Помощь в решении проблемы Google решила начать с обучения с детей.

В течение прошедшего года приложение было доступно для Индии. Теперь область доступности расширяется на другие страны. Приложение появилось в Play Store на девяти языках (включая английский, хинди, испанский и португальский) в 180 странах мира, включая Россию. Поменялось и название игры. Ее глобальная версия будет называться Read Along.


Bolo


Приложение Read Along находится сейчас на раннем этапе доступа. Оно использует технологии распознавания речи и преобразования текста в речь. Благодаря этим функциям, программа способна понимать, насколько хорошо дети читают вслух.




Поскольку это «групповая» игра для детей, то в ней есть еще один участник - виртуальный читатель по имени Дия. Он выполняет роль слушателя, который высказывает свои визуальные и словесные поощрения в адрес ребенка, обучающегося чтению. Если ребенок пытается изо всех сил произнести слово или предложение, но у него не получается, то он может постучать по Дию, и тот попробует оказать помощь.

Приложение выдает рекомендации в выборе уровня сложности, используя для своего решения историю. Применяются также вспомогательные игры, с помощью которых делается оценка достигнутого уровня скорости и правильности чтения.

В ходе игры дети могут зарабатывать звезды и значки в зависимости от того, насколько хорошо у них получается говорить. Родители могут создавать профили для каждого ребенка, чтобы отслеживать индивидуальный прогресс.


Bolo


После загрузки приложения и историй Read Along может работать в автономном режиме, в самой игре нет ни рекламы, ни покупок.

Google обещает добавить в будущем еще больше книг и функций для чтения.



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