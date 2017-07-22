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Xiaomi представила ТВ-приставку Mi Box 4K

08 мая 2020, 15:10




Xiaomi сегодня анонсировала телевизионную приставку Mi Box 4K, работающую на ОС Android TV 9 Pie и подключаемую к телевизору напрямую через порт HDMI. Приставка поддерживает Wi-Fi, что предоставляет пользователям доступ к большому разнообразию приложений и услуг в интернете. Это включает в себя популярные платформы потокового видео, такие как Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ Hotstar и многие другие.

Xiaomi представила тв-приставку Mi Box 4K


Mi Box 4K оснащен четырехъядерным процессором Amlogic с 2 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти. Как видно из названия, приставка поддерживает разрешение до 4K для различных потоковых сервисов, а также HDR-контент с поддержкой Netflix, Amazon Prime Video.

ТВ-приставка Mi Box 4K работает с интерфейсом Android TV. Что касается дополнительного подключения, то устройство также оснащается USB-портом и 3,5-мм аудиоразъемом.

Xiaomi представила тв-приставку Mi Box 4K


Цена устройства - $46 (3300 рублей). Приставка появится в продаже, начиная с 11 мая.



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