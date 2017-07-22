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Meizu представила флагманы Meizu 17 и Meizu 17 Pro

08 мая 2020, 15:38


Meizu наконец представила два своих главных флагмана текущего года - Meizu 17 и Meizu 17 Pro. Компания осталась верна своему минималистичному дизайну, но при этом оснастила смартфоны отличным железом.

Meizu представила флагманы Meizu 17 и Meizu 17 Pro


Обе модели оснащены 6,6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Соотношение сторон экрана составляет 19,5:9, а соотношение экрана к корпусу - 92,2%. Дисплей поддерживает 100% цветовой гаммы DCI-P3 и имеет частоту опроса сенсора 180 Гц. Новый Meizu 17 весит 199 граммов и имеет толщину всего 8,5 мм.




Под капотом у обоих флагманов серии Meizu 17 находится чипсет Snapdragon 865. Meizu 17 имеет 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, а Pro-модель оснащена до 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5. Оба имеют на борту 128 либо 256 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 3.1.

Meizu представила флагманы Meizu 17 и Meizu 17 Pro


Еще одно огромное различие между моделями - это камера. Meizu 17 имеет на борту квадро-камеру, представленную 64-мегапиксельным датчиком, сенсором на 12 мегапикселей, а также ультра широкоугольным объективом на 8 мегапикселей и 5-мегапиксельным датчиком макросъемки.

Модель Pro получила квадро-камеру с 64-мегапиксельным основным датчиком, 32-мегапиксельным ультра широкоугольным объективом и 8-мегапиксельным телеобъективом. Четвертый модуль - это новая камера Samsung S5K3 3D TOF.

Обе модели оснащены аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт. При этом Meizu 17 Pro получил еще и поддержку беспроводной зарядки мощностью 27 Вт.

Meizu 17 поставляется в зеленом, сером и белом цветах и уже готов к предварительному заказу. Версия 8/128 ГБ стоит $525 (38 000 руб.), в то время как конфигурация 8/256 ГБ обойдется в $565 (42 000 руб.).

Meizu 17 Pro доступен в мятно-зеленом и черно-белом цветах со стартовой ценой $605 (44 000 руб.) для модели 8/128 ГБ, а 12/256 ГБ будет стоить $665 (49 000 руб.). Официальные продажи в Китае стартуют 11 мая.



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