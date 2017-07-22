РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Анонс Meizu HD60: беспроводные наушники с активным шумоподавлением

08 мая 2020, 17:09





У Meizu сегодня день анонсов. Наряду с давно ожидаемыми флагманами Meizu 17 компания представила еще ряд различных устройств, которые включают в себя и новые наушники. Новинка получила название Meizu HD60 и главная их особенность - это наличие активного шумоподавления, что уже становится нормой на подобных устройствах.

Анонс Meizu HD60


Наушники Meizu HD60 оснащены новыми 40-миллиметровыми драйверами с бериллиевым покрытием, что положительно сказывается на качестве звучания. Как отмечают в компании, драйверы с бериллиевым покрытием имеют высокую жесткость, что значительно уменьшает движение диафрагмы.

Анонс Meizu HD60


Сами наушники изготовлены из легких материалов. Модель поддерживает функцию шумоподавления за счет наличия специального чипа, разработанного компанией Sony. Кроме того на борту Bluetooth-чип от Qualcomm. На борту также поддержка cVc, отвечающей за чувствительность микрофона при разговоре.

Meizu HD60 заряжаются через порт USB Type- C и поддерживают быструю зарядку. Время автономной работы наушников 17 часов. Новинка оценивается в $155 (11 000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

Читайте также:

  • Apple выпустила рекомендации по устранению проблем с работой системы шумоподавления в AirPods Pro
  • Huawei FreeBuds 3i применяет активное шумоподавление как у Apple AirPods Pro
  • 9to5mac спросил пользователей об ожидаемой ими цене будущих головных наушников от Apple
  • Sony подала заявку на патент наушников для спортсменов и людей в шлеме
  • В стандарт USB4 добавлен режим совместимости DisplayPort 2.0 Alt Mode для просмотра видео с разрешением 16K

    • предыдущая новость
    Meizu представила флагманы Meizu 17 и Meizu 17 Pro

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший SSD: текущий анализ рынка Предварительный обзор AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X: PCIe 4.0 в массы Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка
    Лучший SSD AMD или Intel Лучшая видеокарта для игр Главные новости за неделю Лучший процессор для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    8 мая, 2020

    Анонс Meizu HD60: беспроводные наушники с активным шумоподавлением

    Meizu представила флагманы Meizu 17 и Meizu 17 Pro

    Xiaomi представила ТВ-приставку Mi Box 4K

    Игра Google Read Along для обучения детей чтению доступна в России

    Потоковый сервис NVIDIA GeForce Now пополнился 18 новыми играми

    Intel уже в этом году планирует выпустить 144-слойную флеш-память 3D-NAND

    Как выглядит внутри самый маленький 4К мини-ПК Chuwi Larkbox

    Хакер украл с GitHub массив исходного кода Microsoft объемом 63,2 Гбайт

    США готовы разрабатывать стандарты для 5G в партнерстве с Huawei

    Samsung выпустит этим летом «инновационную» дебетовую карту в поддержку Samsung Pay

    Анонс Acer Swift 3: производительный ноутбук для деловых людей

    7 мая, 2020

    Microsoft представила дюжину игр для Xbox Series X

    Беспроводная NFC-зарядка на подходе: области применения

    Apple откладывает начало выпуска устройств с мини-светодиодным дисплеем до 2021 года

    Слухи: Google работает над новым устройством для трансляции потокового видео

    HiSilicon впервые попала в десятку лидеров по продажам полупроводников в мире

    Селфи-камера iPhone 11 хуже камеры iPhone 11 Pro Max по оценке DxOMark

    AMD раскрыла технические характеристики нового чипсета AMD B550

    В iOS 13.5 появилась функция оказания экстренной медицинской помощи

    Apple выпустила рекомендации по устранению проблем с работой системы шумоподавления в AirPods Pro

    ССЫЛКИ