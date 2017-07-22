У Meizu сегодня день анонсов. Наряду с давно ожидаемыми флагманами Meizu 17 компания представила еще ряд различных устройств, которые включают в себя и новые наушники. Новинка получила название Meizu HD60 и главная их особенность - это наличие активного шумоподавления, что уже становится нормой на подобных устройствах.
Наушники Meizu HD60 оснащены новыми 40-миллиметровыми драйверами с бериллиевым покрытием, что положительно сказывается на качестве звучания. Как отмечают в компании, драйверы с бериллиевым покрытием имеют высокую жесткость, что значительно уменьшает движение диафрагмы.
Сами наушники изготовлены из легких материалов. Модель поддерживает функцию шумоподавления за счет наличия специального чипа, разработанного компанией Sony. Кроме того на борту Bluetooth-чип от Qualcomm. На борту также поддержка cVc, отвечающей за чувствительность микрофона при разговоре.
Meizu HD60 заряжаются через порт USB Type- C и поддерживают быструю зарядку. Время автономной работы наушников 17 часов. Новинка оценивается в $155 (11 000 руб.).
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