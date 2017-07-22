AMD выпустила линейку процессоров Ryzen PRO 4000 для бизнес-ноутбуков
08 мая 2020, 18:45
Компания AMD официально представила новую линейку мобильных процессоров Ryzen PRO 4000, предназначенных для оснащения бизнес-ультрабуков. В ее состав вошли следующие модели: Ryzen 7 PRO 4750, Ryzen 5 PRO 4650U и Ryzen 3 PRO 4450U.
По оценкам производителя, новые процессоры отличаются повышенной эффективностью. Это позволило добиться роста времени их автономной работы и удельной производительности. Ими можно оснащать ультратонкие модели гаджетов, которые непременно будут пользоваться повышенным спросом при разработке сверхпортативных ноутбуков бизнес-класса.
Флагманом новой линейки названа модель Ryzen 7 PRO 4750U. Она обеспечивает двукратный рост удельной производительности по сравнению с процессорами предыдущего поколения. Достигнутый уровень энергоэффективности этой модели позволяет на практике обеспечить автономную работу продолжительностью более 20 часов.
Флагманский процессор Ryzen 7 PRO 4750U имеет 8 ядер и 16 потоков. Другие модели линейки похожи на него, но их вычислительные мощности несколько сокращены по сравнению с флагманом. Модель Ryzen 5 4650U получила 6/12 ядер/потоков, модель Ryzen 3 PRO 4450U - 4/8 ядер/потоков.
Топовый процессор линейки Ryzen 7 работает на базовой частоте 1,7 ГГц, в турбо-режиме частота может быть увеличена до 4,1 ГГц. Модель Ryzen 5 работает на частотах от 2,1 до 4,0 ГГц, Ryzen 3 - на частотах 2,5 ГГц - 3,7 ГГц.
Как заявил старший вице-президент по клиентским продуктам AMD Саид Мошкелани, срок гарантийного обслуживания новой серии мобильных процессоров запланирован в размере 24 месяцев, плановое обновление их программных драйверов и сопровождающего ПО - 18 месяцев.
Мошкелани также отметил, что в основу разработки этой линейки мобильных процессоров легла революционная архитектура «Zen 2» и 7-нм техпроцесс. Они стали основой для обеспечения повышенной производительности и реализации полного перечня функций безопасности, обеспечили впечатляющий срок службы батареи и высокую управляемость жизненным циклом.
По мнению старшего вице-президента AMD, созданные на базе новой линейки процессоров ультратонкие модели ноутбуков смогут работать в любых условиях.