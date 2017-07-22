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Meizu презентовала трехпортовый зарядник на нитриде галлия и беспроводную зарядку

08 мая 2020, 19:28





Meizu сегодня провела большую онлайн презентацию своих продуктов, где представила флагманы Meizu 17, а также ряд периферийных продуктов. В их числе зарядник на основе нитрида галлия и беспроводная зарядная станция. Начнем по порядку.

Meizu презентовала трехпортовый зарядник на нитриде галлия и беспроводную зарядку


Трехпортовый зарядник Meizu GaN выполнен на основе нитрида галлия - это относительно новая технология. Нитрид галлия имеет преимущества супер термальной проводимости и высокотемпературного сопротивления, а также значительно уменьшает размер зарядного устройства.

Meizu презентовала трехпортовый зарядник на нитриде галлия и беспроводную зарядку


Трехпортовое зарядное устройство Meizu GaN имеет мощность 65 Вт. Устройство полностью совместимо с QC3.0, FCP, PD3.0, AFC, PPS, PE2.0 и другими протоколами быстрой зарядки. Зарядное имеет на борту три порта - два USB-C и один USB-A выходной порт. Зарядное устройство стоит $28 (2000 рублей).

Meizu презентовала трехпортовый зарядник на нитриде галлия и беспроводную зарядку


Помимо трехпортового зарядника на нитриде галлия, Meizu также представила беспроводное зарядное устройство с встроенным вентилятором и минималистичным дизайном. Стоит упомянуть, что эта беспроводная зарядка изготовлена специально под флагман Meizu 17 Pro и имеет мощность 27 Вт. При этом устройство может обеспечить заряд и других устройств с выходной мощностью 10 Вт. Цена зарядки $18 (1300 руб.).



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