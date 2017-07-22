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Смартфон Realme X3 SuperZoom научится делать снимки с разрешением до 60x

08 мая 2020, 19:48


THG.ru уже рассказывал раньше о новой модели смартфона Realme X3 SuperZoom, который вышел под кодовым номером RMX2086.

Модель отличается большим 6,57-дюймовый дисплеем с разрешением HD+ и соотношением сторон 20:9. Селфи-камера представлена двумя датчиками - 16 и 2 мегапикселя. Она расположена в специальной выемке в левом верхнем углу экрана. На задней панели находится блок камер, представленный четырьмя датчиками: 48 и 8 мегапикселей, а также два датчика по 2 мегапикселя каждый.


Realme X3 SuperZoom


Этот телефон уже был протестирован на производительность и получил неплохие результаты благодаря использованию чипсета Snapdragon 855+ вместе с 12 Гбайт оперативной памяти.

Realme X3 SuperZoom


На первый взгляд - добротный современный аппарат (раз поддерживает сети 5G). Но что еще интересного?

Сообщается, что в настоящее время момент Realme работает над множеством новых устройств. Но модель Realme X3 SuperZoom является особой в его «обойме». Секрет раскрывает название - X3 SuperZoom, т.е. у аппарата должна появиться функция сверхвысокого зума при съемке камерой.





По слухам, появившимся в Твиттер, модель SuperZoom позволит получать до 60-кратного увеличения снимка. Очевидно, что это - цифровое увеличение. Но это означает, что Realme, похоже, работает сейчас над созданием специальной программной надстройки, которая позволит выпускать смартфоны с камерой, поддерживающей телескопический зум.

Следом за этим сообщением гендиректор компании Мадхав Шет официально подтвердил, что у готовящегося к выпуску смартфона Realme X3 SuperZoom действительно будет камера с 60-кратным увеличением. Для демонстрации ее возможностей он поделился фотографией Млечного Пути, сделанной в режиме «Starry Mode». Он предложил всем желающим сделать аналогичную фотографию своим текущим смартфоном и сравнить, какой снимок лучший. Оригинал, предложенный Шетом достуен по этой ссылке.


Realme X3 SuperZoom


До недавнего времени такая премиальная функция была возможна только для флагманских моделей смартфонов премиум-класса. Можно предположить, что пришло время, когда подобная функция может появиться и у смартфонов среднего уровня.

Достаточно взглянуть на модель Xiaomi Mi 10 Youth 5G, чтобы понять, что этими разработками сейчас активно занимаются несколько производителей. Они исследуют возможность оснащения своих умеренно дорогих моделей таким премиальным зумом - Starry Mode, т.е. функцией, которая позволяет снимать звездное небо.

По слухам, Realme X3 SuperZoom имеет аккумулятор емкостью 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки 30 Вт. Будут выпускаться X3 ванильного цвета, а модель X3 Pro должна выйти вместе с ожидаемым SuperZoom.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор 5 экшн-камер. Наши эксперты изучили множество недорогих экшн-камер и сегодня готовы представить вам несколько моделей, которые вас точно не разочаруют. Подробнее об этом читайте в статье ""5 экшн-камер: доступные альтернативы GoPro".

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