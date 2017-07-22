Microsoft выпустила приложение Surface Audio для управления наушниками Surface
08 мая 2020, 20:45
Первоначально при разработке наушников семейства Surface компания Microsoft планировала передать управление ими в руки виртуального голосового помощника Cortana. Выпущенные на днях наушники-вкладыши Surface Earbuds и полноразмерные наушники накладного типа Surface Headphones должны были бы управляться с помощью этого инструмента с элементами искусственного интеллекта.
Однако реальный опыт эксплуатации Cortana показал, что ее услугами по настройке гаджетов пользуются через телефон не так часто. Поэтому Microsoft решила выпустить специальное приложение, которое возьмет на себя все функции управления наушниками. Это приложение получило название Surface Audio.
Запуск приложения Surface Audio состоялся как раз очень вовремя. Новые наушники Surface Headphone 2 и Surface Earbuds были анонсированы 6 мая, а с 12 мая эти устройства уже будут доступны для предварительного заказа.
Приложение Surface Audio уже доступно с сегодняшнего дня для всех платформ, где у пользователя может возникнуть желание настроить свои наушники: Windows 10, iOS и Android.
Список функций охватывает все задачи, которые могут потребоваться при использовании головной гарнитуры.
Можно посмотреть и внести изменения в информацию об устройстве, узнать расход батареи и уровень громкости, произвести необходимую коррекцию. Через приложение Surface Audio доступны настройки эквалайзера, позволяющие получить тот звук, который нравится пользователю. Здесь же можно персонализировать другие, самые разные настройки гарнитуры, проконтролировать, какие именно устройства подключены к системе.
Если применение приложения вызывает какие-то нестыковки, то можно легко сбросить параметры настройки наушников до заводских. При желании можно изменить настройки языка, обновить драйверы.
Для освоения приложения доступно обучающие видео.
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