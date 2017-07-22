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Intel внедрит технологию Tile в бизнес-ноутбуки для их поиска в случае потери или кражи

08 мая 2020, 22:55


Intel будет применять технологию Tile для трекинга ноутбуков для оказания помощи пользователю в их поиске в случае потери или кражи. О развитии партнерства сообщила сегодня издание Tom's Hardware.

Согласно имеющейся информации, технологии Tile будут применены как в составе аппаратных решений Intel, так и применяемых программных драйверов. О выборе OEM-партнеров, которые реализуют плоды сотрудничества Intel и Tile в готовых изделиях (бизнес-ноутбуках), будет сообщено позднее.


Tile


Американская компания Tile по производству бытовой электроники хорошо известна в мире. Она выпускает Bluetooth-трекеры, которые помогаюn пользователям находить свои вещи, такие как ключи и рюкзаки, забытые, утерянные или украденные в любой местности: дома, на улице, в кафе, в транспорте и т.д.

Применяемая компанией Tile технология достаточно универсальна. В качестве источника объекта мониторинга может выступать устройство с поддержкой Bluetooth либо специальный Bluetooth-трекер. Другим важным компонентов системы слежения выступает смартфон. Соответствующее приложение постоянно пишет историю перемещений гаджета и контролирует нахождение отслеживаемого устройства в непосредственной поблизости от смартфона (по наличие его Bluetooth-сигнала).

В случае потери владелец можно посмотреть на карте точку, где отслеживаемое устройство находилось в поле видимости в последний раз, а если оно уже находится поблизости, то позволит подать на него команду, чтобы устройство (или трекер) издало звуковой сигнал. С его помощью можно найти потерянный гаджет.



Теперь технология Tile должна найти применение в бизнес-продуктах, использующих технологии Intel.

Возможность применения технологии Tile в компьютерном сегменте уже была опробирована. В начале этого года в бизнес-ноутбуке HP Elite Dragonfly G2 была добавлена карта m.2, которая играла роль Bluetooth-трекера.





Благодаря сотрудничеству с Intel, технологии Tile будут перенесены на аппаратные средства Intel. Ожидается, что они будут отслеживать местонахождение сразу по двум каналам - Wi-Fi и Bluetooth, параллельно «используя микропрограммное обеспечение драйверов и конфигурации BIOS в сочетании с технологией Tile».

Ожидается, что внедрение функциональности Tile позволит пользователям отыскивать потерянные или украденные ноутбуки независимо от того, находятся ли они в активном или спящем режиме. Tile будет работать с приложением на Android и iOS, поэтому поиск потерянных ноутбуков будет доступен с любых мобильных платформ.

Конечно, остаются проблемы конфиденциальности и безопасности, связанные с добавлением устройства слежения. Но участие intel поможет сделать эту функция бизнес-ориентированной, считают эксперты на рынке.



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