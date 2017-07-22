РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

ЕС внес изменения в правила защиты данных при просмотре контента сайтов

09 мая 2020, 07:54


Многие часто сталкиваются с требованием принять согласие на размещение у себя в компьютере куки-файлов, чтобы познакомиться с контентом посещаемого сайта. Если не нажать кнопку «Принять файлы cookie?», то доступ к контенту может быть запрещен.

Европейский совет по защите данных (EDPB) опубликовал недавно новые руководящие принципы, которые описывают, как пользователь должен выражать свое согласие при посещении веб-сайтов.


cookie


Согласно новым рекомендациям, текущие правила применения «cookie» противоречат нормам защиты данных, принятым в ЕС. Новые нормы гласят, что для сохранения информации на оборудовании пользователя требуется предоставление им своего согласия. В то же время блокировка посетителям сайта доступа к просмотру контента без принятия у себя файлов cookie является формой, в которой не соблюдены нормы свободы волеизъявления.





Принцип свободного волеизъявления посетителем сайта своего согласия должен выражаться таким образом, чтобы доступ к услугам и функциональным возможностям сайта не был зависим от дачи пользователем согласия на хранение у себя данных или предоставления к ним доступа. Эта информация хранится в терминальном оборудовании пользователя (т.н. куки-файлах), говорится в руководстве.

В правилах также даны пояснения относительно прокрутки страниц или пролистывания веб-сайта. По мнению законодательного органа ЕС, эти простые операции не могут служит признаком того, что пользователь дал согласие на отслеживание своих действий извне. Если пользователь просто зашел на сайт и прокрутил веб-страницу без дачи положительного ответа на запрос «Принять файлы cookie», то веб-сайт не имеет права отслеживать его действия через cookie-файлы. Если подобное происходит, то это может повлечь за собой ответные меры со стороны регулятора.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор 3G/LTE-роутера QTECH QMO-234. При оснащении доступом в интернет загородного дома, да ещё и заметно удалённого от ближайшей сотовой вышки, эффективную и приемлемую по цене альтернативу решению QTECH QMO-234 придётся ещё поискать. Подробнее об этом читайте в статье "QTECH QMO-234: обзор и тест беспроводного 3G/LTE-роутера".

Читайте также:

  • США готовы разрабатывать стандарты для 5G в партнерстве с Huawei
  • Жители Великобритании сожгли две базовые станции 5G в борьбе против коронавируса
  • FCC решит о возможности предоставления 6 ГГц для массового применения
  • В России в разы подскочили продажи Wi-Fi-роутеров
  • Huawei предлагает новый протокол для модернизации Интернета

    • предыдущая новость
    Intel внедрит технологию Tile в бизнес-ноутбуки для их поиска в случае потери или кражи

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший SSD: текущий анализ рынка Предварительный обзор AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X: PCIe 4.0 в массы Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка
    Лучший SSD AMD или Intel Лучшая видеокарта для игр Главные новости за неделю Лучший процессор для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    8 мая, 2020

    Intel внедрит технологию Tile в бизнес-ноутбуки для их поиска в случае потери или кражи

    Microsoft выпустила приложение Surface Audio для управления наушниками Surface

    Смартфон Realme X3 SuperZoom научится делать снимки с разрешением до 60x

    Meizu презентовала трехпортовый зарядник на нитриде галлия и беспроводную зарядку

    AMD выпустила линейку процессоров Ryzen PRO 4000 для бизнес-ноутбуков

    Анонс Meizu HD60: беспроводные наушники с активным шумоподавлением

    Meizu представила флагманы Meizu 17 и Meizu 17 Pro

    Xiaomi представила ТВ-приставку Mi Box 4K

    Игра Google Read Along для обучения детей чтению доступна в России

    Потоковый сервис NVIDIA GeForce Now пополнился 18 новыми играми

    Intel уже в этом году планирует выпустить 144-слойную флеш-память 3D-NAND

    Как выглядит внутри самый маленький 4К мини-ПК Chuwi Larkbox

    Хакер украл с GitHub массив исходного кода Microsoft объемом 63,2 Гбайт

    США готовы разрабатывать стандарты для 5G в партнерстве с Huawei

    Samsung выпустит этим летом «инновационную» дебетовую карту в поддержку Samsung Pay

    Анонс Acer Swift 3: производительный ноутбук для деловых людей

    7 мая, 2020

    Microsoft представила дюжину игр для Xbox Series X

    Беспроводная NFC-зарядка на подходе: области применения

    Apple откладывает начало выпуска устройств с мини-светодиодным дисплеем до 2021 года

    Слухи: Google работает над новым устройством для трансляции потокового видео

    ССЫЛКИ