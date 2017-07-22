ЕС внес изменения в правила защиты данных при просмотре контента сайтов
09 мая 2020, 07:54
Многие часто сталкиваются с требованием принять согласие на размещение у себя в компьютере куки-файлов, чтобы познакомиться с контентом посещаемого сайта. Если не нажать кнопку «Принять файлы cookie?», то доступ к контенту может быть запрещен.
Европейский совет по защите данных (EDPB) опубликовал недавно новые руководящие принципы, которые описывают, как пользователь должен выражать свое согласие при посещении веб-сайтов.
Согласно новым рекомендациям, текущие правила применения «cookie» противоречат нормам защиты данных, принятым в ЕС. Новые нормы гласят, что для сохранения информации на оборудовании пользователя требуется предоставление им своего согласия. В то же время блокировка посетителям сайта доступа к просмотру контента без принятия у себя файлов cookie является формой, в которой не соблюдены нормы свободы волеизъявления.
Принцип свободного волеизъявления посетителем сайта своего согласия должен выражаться таким образом, чтобы доступ к услугам и функциональным возможностям сайта не был зависим от дачи пользователем согласия на хранение у себя данных или предоставления к ним доступа. Эта информация хранится в терминальном оборудовании пользователя (т.н. куки-файлах), говорится в руководстве.
В правилах также даны пояснения относительно прокрутки страниц или пролистывания веб-сайта. По мнению законодательного органа ЕС, эти простые операции не могут служит признаком того, что пользователь дал согласие на отслеживание своих действий извне. Если пользователь просто зашел на сайт и прокрутил веб-страницу без дачи положительного ответа на запрос «Принять файлы cookie», то веб-сайт не имеет права отслеживать его действия через cookie-файлы. Если подобное происходит, то это может повлечь за собой ответные меры со стороны регулятора.
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