Интернет-магазин Google прислал покупателю 10 смартфонов Pixel 4 вместо одного заказанного
09 мая 2020, 15:28
Пандемия COVID-19 внесла существенные изменения в работу интернет-магазинов. Это иногда приводит к забавным случаям. Об одном таком случае рассказал американский покупатель, опубликовавший в сети Reddit необычную историю
Она связана с работой американской интернет-службы Google, которая продемонстрировала уникальные навыки в точности счета. Служба доставки прислала покупателю 10 смартфонов Pixel 4 вместо одного заказанного, умудрившись «потерять» еще один экземпляр при оформлении возврата.
История началась с того, что простой американский пользователь, назвавший себя «timias55», заказал в интернет-магазине Google покупку нового смартфона Pixel 4. Но вместо того, чтобы получить одно черное устройство, заказанное, кстати, по сниженной цене в $499 (плюс налог), герой истории получил коробку, содержащую не менее десяти красивых, совершенно новых, неиспользованных, неоткрытых и неповрежденных экземпляров Pixel 4.
В своем письме «timias55» признается, что сначала подумал оставить себе все десять телефонов, приравняв их к выигрышу в лотерею с билетом в $499 (плюс налог).
Но потом, посоветовавшись с неизвестной «особой» (или подругой, которую он называет «ангелом на плече»), а также со своей женой, мужчина решил... поступить правильно и отослать лишние смартфоны обратно в Google.
По крайней мере, он попытался поступить правильно. Но служба поддержки клиентов Google при оформлении возврата все перепутала снова. В ответном письме она сообщила клиенту, что ждет обратную посылку, указав в контрольном листе возврата заявку на только восемь устройств Pixel 4.
Советовался ли мужчина повторно с «ангелом на плече» или женой, история умалчивает.
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