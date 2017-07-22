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Интернет-магазин Google прислал покупателю 10 смартфонов Pixel 4 вместо одного заказанного

09 мая 2020, 15:28


Пандемия COVID-19 внесла существенные изменения в работу интернет-магазинов. Это иногда приводит к забавным случаям. Об одном таком случае рассказал американский покупатель, опубликовавший в сети Reddit необычную историю

Она связана с работой американской интернет-службы Google, которая продемонстрировала уникальные навыки в точности счета. Служба доставки прислала покупателю 10 смартфонов Pixel 4 вместо одного заказанного, умудрившись «потерять» еще один экземпляр при оформлении возврата.


Pixel 4


История началась с того, что простой американский пользователь, назвавший себя «timias55», заказал в интернет-магазине Google покупку нового смартфона Pixel 4. Но вместо того, чтобы получить одно черное устройство, заказанное, кстати, по сниженной цене в $499 (плюс налог), герой истории получил коробку, содержащую не менее десяти красивых, совершенно новых, неиспользованных, неоткрытых и неповрежденных экземпляров Pixel 4.

Pixel 4


В своем письме «timias55» признается, что сначала подумал оставить себе все десять телефонов, приравняв их к выигрышу в лотерею с билетом в $499 (плюс налог).

Pixel 4


Но потом, посоветовавшись с неизвестной «особой» (или подругой, которую он называет «ангелом на плече»), а также со своей женой, мужчина решил... поступить правильно и отослать лишние смартфоны обратно в Google.





По крайней мере, он попытался поступить правильно. Но служба поддержки клиентов Google при оформлении возврата все перепутала снова. В ответном письме она сообщила клиенту, что ждет обратную посылку, указав в контрольном листе возврата заявку на только восемь устройств Pixel 4.

Советовался ли мужчина повторно с «ангелом на плече» или женой, история умалчивает.



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