Для отвода тепла в Honor X10 будет использован радиатор из графена
09 мая 2020, 18:44
По мере приближения даты официального запуска смартфона Honor X10, которая должна состояться 20 мая, появляется все больше информации об его устройстве. Уже сейчас известно, что аппарат будет относиться к среднему классу, но даже при его невысокой ожидаемой цене он будет поддерживать работу в сетях 5G. Известно, что модель X10 должна стать самым дешевым 5G-смартфоном в линейке Huawei.
Самая интересная на сегодняшний день новость связана с недавно появившимся изображением устройства системы отвода тепла смартфона, выполненного в трехмерной промышленной графике 3D CAD. На схеме отмечено присутствие радиатора, изготовленного из графена.
Графен представляет собой фактически монослойный графит. Благодаря предложенному в 2004 году простому методу его получения, тогда по всему миру открылись сотни лабораторий, которые включились в исследования по изучения уникальных свойств графена. Теперь эти работы завершены, и графен выходит из стадии лабораторных исследований к промышленному применению.
Согласно отчету, подготовленному Weibo, внутри Honor планируется установить большой экран из графена, который будет служить радиатором для охлаждения устройства. Технология применения графена в качестве радиатора уже нашла применение ранее. Например, она хорошо зарекомендовала себя на устройствах серии Huawei Mate.
Но возникает вопрос: Почему возникла необходимость в использовании графена для охлаждения Honor X10?
Очевидно, что это связано с поддержкой сетевых возможностей для работы смартфона в сетях 5G. В этих условиях ожидается повышенное выделение тепла по сравнению с устройствами для 4G, хотя технологии поддержки для 4G тоже нельзя было назвать «холодными».
Новые аппараты для 5G, похоже, требуют применения крупных радиаторов для охлаждения. Это вызвало интерес к использованию графена, похоже.
Зато теперь можно сказать, что применение графена в системе охлаждения Honor X10 выводит его в число смартфонов с улучшенными тепловыми характеристиками.
Если говорить о других характеристиках Honor X10, то уже известно, что устройство будет оснащено 6,63-дюймовым дисплеем FHD+. На задней панели будет установлен трехэлементный блок камер: базовая камера с 40-мегапиксельным сенсором Sony IMX600, 8-мегапиксельная ультра-широкоугольная камера и 2-мегапиксельный измеритель глубины. Для съемки селфи будет установлена 16-мегапиксельная выдвигающаяся с торца камера. Такой дизайн позволит сделать дисплей полноценным, без выемок под фронтальную камеру, как у Honor 9X.
Вычислительная часть аппарата будет выстроена на базе чипсета Kirin 820 5G, 8 Гбайт оперативной памяти и до 256 Гбайт внутренней основной памяти. Емкость батареи составит 4200 мАч, предусмотрена быстрая зарядка мощностью 22,5 Вт.
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