Технология 3M NITS позволяет устанавливать экранный ИК-датчик отпечатка пальца для ЖК-дисплея
09 мая 2020, 21:35
Американская компания 3M разработала новую технологию, которая позволяет реализовать на смартфонах с ЖК-дисплеями функцию считывателя отпечатка пальца с экрана. Раньше технология чтения отпечатка пальца была доступна только для дорогих OLED-дисплеев. Реализации этой функции осуществлена на базе новой технологии компании 3M, получившей название 3M Near Infrared Transmission System (NITS).
В основе NITS лежит использование специально подготовленного «сандвича» из микротонких оптических пленок 3M, которые используются при производстве ЖК-экрана и оптического датчика. Такая технология реализована впервые в мире. Она обеспечивает высокую безопасность применения, а также обеспечивает полноэкранное покрытие без каких-либо инородных вставок, что чрезвычайно важно при разработке дизайна мобильных телефонов и других устройств с ЖК-дисплеями.
Оптические датчики, созданные по технологии 3M NITS, размещаются за ЖК-экраном. Прежде такое размещение пленок приводило к тому, что сильно затруднялось прохождение света до оптического датчика. Это приводило к тому, что яркость получаемого отпечатка сильно снижалась, и это делало практически невозможным последующую процедуру распознавания. Погрешность получалась слишком высокой.
Пленка нового типа блокирует 97% света в видимом спектре. Однако она остается прозрачной в инфракрасном диапазоне. В результате инфракрасный оптический датчик отлично считывает отпечаток пальца, не вызывая погрешностей при последующей обработке.
Новая система может применяться в планшетах, ноутбуках и других устройствах, использующих ЖК-дисплей. В будущем применение этой технологии может появиться на многочисленных устройствах, что сделает ее массово доступной для рынка.
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