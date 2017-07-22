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Технология 3M NITS позволяет устанавливать экранный ИК-датчик отпечатка пальца для ЖК-дисплея

09 мая 2020, 21:35


Американская компания 3M разработала новую технологию, которая позволяет реализовать на смартфонах с ЖК-дисплеями функцию считывателя отпечатка пальца с экрана. Раньше технология чтения отпечатка пальца была доступна только для дорогих OLED-дисплеев. Реализации этой функции осуществлена на базе новой технологии компании 3M, получившей название 3M Near Infrared Transmission System (NITS).


3M NITS


В основе NITS лежит использование специально подготовленного «сандвича» из микротонких оптических пленок 3M, которые используются при производстве ЖК-экрана и оптического датчика. Такая технология реализована впервые в мире. Она обеспечивает высокую безопасность применения, а также обеспечивает полноэкранное покрытие без каких-либо инородных вставок, что чрезвычайно важно при разработке дизайна мобильных телефонов и других устройств с ЖК-дисплеями.




Оптические датчики, созданные по технологии 3M NITS, размещаются за ЖК-экраном. Прежде такое размещение пленок приводило к тому, что сильно затруднялось прохождение света до оптического датчика. Это приводило к тому, что яркость получаемого отпечатка сильно снижалась, и это делало практически невозможным последующую процедуру распознавания. Погрешность получалась слишком высокой.


3M NITS


Пленка нового типа блокирует 97% света в видимом спектре. Однако она остается прозрачной в инфракрасном диапазоне. В результате инфракрасный оптический датчик отлично считывает отпечаток пальца, не вызывая погрешностей при последующей обработке.





Новая система может применяться в планшетах, ноутбуках и других устройствах, использующих ЖК-дисплей. В будущем применение этой технологии может появиться на многочисленных устройствах, что сделает ее массово доступной для рынка.


3M NITS



3M NITS




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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