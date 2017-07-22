РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Microsoft бесплатно отремонтирует ноутбуки Surface 3, у которых возникло растрескивание экрана

09 мая 2020, 23:01


В течение буквально нескольких месяцев после официального выпуска ноутбуков Surface Laptop 3, которое состоялось в октябре 2019 года, некоторые пользователи столкнулись с проблемой неожиданного появление на экране мелкой сетки микротрещин ('hairline fractures'). Со слов пострадавших, это не могло быть связано с небрежностью или случайностью. Они заверяли, что всегда бережно относились к технике.

По данным ZDNet, повреждения затронули, похоже, ноутбуки, которые имели алюминиевый корпус, но не были покрыты алькантарой тканью (Alcantara) - отделочным материалом, известным также как искусственная замша.


Surface Laptop 3


Узнав о проблеме, Microsoft сразу начала изучать проблему еще несколько месяцев назад. Теперь она опубликовала официальное заявление, в котором дала объяснения по явлению. Microsoft заявила, что микротрещины в виде сетки возникают «в очень небольшом проценте случаев» и связаны с попаданием «твердых инородных частиц».

В результате Microsoft заявила о своей готовности провести бесплатный ремонт для всех устройств, у которых обнаружена эта проблема.





«Мы исследовали заявления о растрескивании экрана на ноутбуке Surface Laptop 3 и определили, что в очень небольшом проценте случаев появление твёрдых инородных частиц может вызывать возникновение сетки из микротрещин в стекле. Их появление может восприниматься как неожиданное или без видимой причины».

Компания предложила всем, кто столкнулся с проблемой, обратиться в службу поддержки. Там они смогут произвести бесплатный ремонт, если устройство находится на гарантии. Поскольку данная модель ноутбука довольно новая, то для большинства пользователей это не должно стать проблемой. Microsoft также заявила, что готова возместить расходы всем, кто уже заплатил за ремонт.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Технология 3M NITS позволяет устанавливать экранный ИК-датчик отпечатка пальца для ЖК-дисплея
  • Apple откладывает начало выпуска устройств с мини-светодиодным дисплеем до 2021 года
  • Новый Microsoft Surface Book 3 оснащен процессором Intel 10-го поколения
  • Новые модели ноутбуков Xiaomi получили сертификацию Bluetooth SIG
  • Huawei запатентовала планшет с двумя динамиками

    • следующая новость
    Microsoft планирует добавить поддержку мыши и трекпада в Office на iPad

    предыдущая новость
    Технология 3M NITS позволяет устанавливать экранный ИК-датчик отпечатка пальца для ЖК-дисплея

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший SSD: текущий анализ рынка Предварительный обзор AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X: PCIe 4.0 в массы Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка
    Лучший SSD AMD или Intel Лучшая видеокарта для игр Главные новости за неделю Лучший процессор для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    9 мая, 2020

    Microsoft бесплатно отремонтирует ноутбуки Surface 3, у которых возникло растрескивание экрана

    Технология 3M NITS позволяет устанавливать экранный ИК-датчик отпечатка пальца для ЖК-дисплея

    Для отвода тепла в Honor X10 будет использован радиатор из графена

    Интернет-магазин Google прислал покупателю 10 смартфонов Pixel 4 вместо одного заказанного

    ЕС внес изменения в правила защиты данных при просмотре контента сайтов

    8 мая, 2020

    Intel внедрит технологию Tile в бизнес-ноутбуки для их поиска в случае потери или кражи

    Microsoft выпустила приложение Surface Audio для управления наушниками Surface

    Смартфон Realme X3 SuperZoom научится делать снимки с разрешением до 60x

    Meizu презентовала трехпортовый зарядник на нитриде галлия и беспроводную зарядку

    AMD выпустила линейку процессоров Ryzen PRO 4000 для бизнес-ноутбуков

    Анонс Meizu HD60: беспроводные наушники с активным шумоподавлением

    Meizu представила флагманы Meizu 17 и Meizu 17 Pro

    Xiaomi представила ТВ-приставку Mi Box 4K

    Игра Google Read Along для обучения детей чтению доступна в России

    Потоковый сервис NVIDIA GeForce Now пополнился 18 новыми играми

    Intel уже в этом году планирует выпустить 144-слойную флеш-память 3D-NAND

    Как выглядит внутри самый маленький 4К мини-ПК Chuwi Larkbox

    Хакер украл с GitHub массив исходного кода Microsoft объемом 63,2 Гбайт

    США готовы разрабатывать стандарты для 5G в партнерстве с Huawei

    Samsung выпустит этим летом «инновационную» дебетовую карту в поддержку Samsung Pay

    ССЫЛКИ