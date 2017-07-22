Microsoft бесплатно отремонтирует ноутбуки Surface 3, у которых возникло растрескивание экрана
09 мая 2020, 23:01
В течение буквально нескольких месяцев после официального выпуска ноутбуков Surface Laptop 3, которое состоялось в октябре 2019 года, некоторые пользователи столкнулись с проблемой неожиданного появление на экране мелкой сетки микротрещин ('hairline fractures'). Со слов пострадавших, это не могло быть связано с небрежностью или случайностью. Они заверяли, что всегда бережно относились к технике.
По данным ZDNet, повреждения затронули, похоже, ноутбуки, которые имели алюминиевый корпус, но не были покрыты алькантарой тканью (Alcantara) - отделочным материалом, известным также как искусственная замша.
Узнав о проблеме, Microsoft сразу начала изучать проблему еще несколько месяцев назад. Теперь она опубликовала официальное заявление, в котором дала объяснения по явлению. Microsoft заявила, что микротрещины в виде сетки возникают «в очень небольшом проценте случаев» и связаны с попаданием «твердых инородных частиц».
В результате Microsoft заявила о своей готовности провести бесплатный ремонт для всех устройств, у которых обнаружена эта проблема.
«Мы исследовали заявления о растрескивании экрана на ноутбуке Surface Laptop 3 и определили, что в очень небольшом проценте случаев появление твёрдых инородных частиц может вызывать возникновение сетки из микротрещин в стекле. Их появление может восприниматься как неожиданное или без видимой причины».
Компания предложила всем, кто столкнулся с проблемой, обратиться в службу поддержки. Там они смогут произвести бесплатный ремонт, если устройство находится на гарантии. Поскольку данная модель ноутбука довольно новая, то для большинства пользователей это не должно стать проблемой. Microsoft также заявила, что готова возместить расходы всем, кто уже заплатил за ремонт.
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