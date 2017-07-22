Google добавил новые инструменты в AI-приложение Google Lens
10 мая 2020, 15:39
Google продолжает наращивать продуктивность работы активно развиваемого сервиса Google Lens, позволяющего получать информационные справки и дополнительную информацию за счет анализа содержимого фотоснимков, сделанных с помощью смартфона. Новая функция, о которой недавно сообщила Google наращивает визуальный анализ содержимого снимка благодаря активному использованию AI.
Напомним, Google Lens - это технология распознавания изображений, разработанная Google и связанная с проведением визуального анализа снимков на основе нейронной сети. Google Lens анализирует содержимое предлагаемых для обработки фотографий и отображает соответствующую информацию.
Например, Google Lens помогает определить породу животного или рассказать историю достопримечательностей, которые запечатлены на снимке. Эта функция является частью сервиса «Google Фото», но доступна пока только для английского языка (при выборе English в качестве языка по умолчанию).
Среди недавно появившихся функций Google выделила новые возможности копирования рукописного текста с листа бумаги и его последующей вставки на другое устройство, которое зарегистрировано в той же учетной записи Google. Например, это может быть телефон пользователя, на котором установлена последняя версия браузера Chrome. Все, что для этого требуется сделать, это навести камеру на рукописный документ и с помощью Google Lens выделить текст, предназначенный для вставки. Затем нажать на «Copy to computer» и вставить фрагмент в браузер Chrome. Новая функция должна существенно экономить время, необходимое для записи письменных заметок на компьютере.
Google также рассказала, что в последнее время активно занимается разработки функции поддержки изучения нового языка, которым сейчас увлечены (со слов Google) многие пользователи, оказавшиеся в условиях «каникул» из-за пандемии коронавируса.
Google Lens может помочь переводить тексты с немецкого, испанского и более 100 других языков. Все, что для этого требуется, это навести камеру на текст, и можно сразу увидеть перевод. При необходимости можно прослушать перевод.
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