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EverythingApplePro опубликовали все характеристики iPhone 12, которые известны сейчас

10 мая 2020, 16:52


До выхода iPhone 12 остается еще несколько месяцев, поэтому сейчас самое время, когда поступает больше всего слухов о будущем смартфоне. Команда издания EverythingApplePro опубликовала полный, по ее оценкам перечень характеристик, которые утекли к настоящему времени в сеть.

Как сообщается на сайте, решение о выборе финального дизайна будущего смартфона iPhone 12 пока не принято. Остальные утечки, о которых сообщает EverythingApplePro, собраны во многом благодаря Максу Уайнбаху из XDA-Dev.


iPhone 12


Внешний дизайн:
- Из последних CAD-чертежей конструкции корпуса iPhone 12 исчезло изображение интеллектуального разъема Smart Connector. Ранее он присутствовал на чертежах проекта.
- Металлическая окантовка будет распространяться на заднюю стеклянную панель, что обеспечит ее защиту при падении.
- В выборе цветов для будущей линейки iPhone 12 отказались от темно-зеленого (Midnight-Green) в пользу цвета морской волны (Navy Blue).

Дисплей:
- Экран будет поддерживать частоту обновления 120-Гц Pro-motion с динамической подстройкой частоты для управления потреблением питания. Текущая частота будет динамически снижаться ради экономии энергопотребления. Эта функция будет доступна только для 6,1- и 6,7-дюймовых моделей iPhone 12 Pro.
- Дисплеи всех четырех моделей (iPhone 12 Plus (5,4- и 6,1-дюймовые) и iPhone 12 Pro (6,1- и 6,7-дюймовые) будут OLED.





Батарея:
- Емкость батареи будет выше, чем 4400 мАч, которая упоминалась в слухах ранее. Насколько большой она станет, еще не известно.

Биометрия:
- Модуль FaceID станет меньше, но обеспечит более широкое поле зрения. Благодаря этому, улучшится его работа, например, когда телефон лежит плоско на столе.
- В программной поддержке FaceID будут применяться алгоритмы динамического зонного выделения и обработки. Это улучшит идентификацию лица по отдельным элементам, например, по форме губ или рта. Одновременно повысится производительность работы функции.
- Программа будет выявлять ориентацию лица относительно экрана, не требуя его разворота, например, для использования в положении лежа.
- У более крупной 6,7-дюймовой модели может появиться TouchID на дисплее.



Камера:
- Камеры останутся 12 мегапиксельными, потому что работы по доводке 64-мегапиксельного датчика пока не завершены.
- Улучшен автофокус, который будет работать в 2-3 раза быстрее.
- Улучшена оптическая стабилизация.
- Улучшена производительность при съемке в условиях слабого освещения.
- Заднюю LIDAR-камеру можно будет использовать в портретном режиме.
- Контроль экспозиции будет улучшен.
- При съемке в условиях слабого освещения будет использоваться умный HDR с улучшенным шумоподавлением.
- Будет доступен 3-кратный оптический зум и 20-30-кратный цифровой зум. В настоящее время используется 2-кратный оптический и 10-кратный цифровой зум.
- Телеобъектив будет работать в ночном режиме.
- Может появиться датчик стабилизации для контроля снимка при резком сдвиге.
- При записи видео улучшена функция работы микрофонов, которая позволит осуществлять аудио-зум.



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