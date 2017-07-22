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Huawei будет разрабатывать 5G Car Ecosystem совместно с 18 производителями автомобилей

10 мая 2020, 17:31


На официальном сайте Huawei появилось сообщение, что компания подписала контракт с 18 автопроизводителями на совместную разработку 5G Car Ecosystem - 5G-экосистемы для автомобилей будущего. Эта сделка направлена на ускорение коммерциализации технологии 5G в автомобильной промышленности.

Huawei планирует согласовывать принимаемые решения по разработке нового оборудования стандарта 5G с производителями автомобилей, чтобы облегчить разработку собственных систем для автомобильной промышленности и ускорить дальнейшее внедрение поддержки 5G в автотранспорте.


5G Car Ecosystem


В число производителей автомобилией, подписавших контракт с Huawei, вошли следующие:

- FAW Group (FAW Hongqi, FAW Pentium, FAW Liberation)
- Changan Automobile
- Dongfeng Group (Dongfeng Passenger Car, Dongfeng Xiaokang)
- SAIC Group (SAIC Passenger Vehicle, SAIC-GM-Wuling)
- GAC Group (GAC New Energy)
- BAIC Group (BAIC New Energy)
- BYD
- Great Wall Motor
- Chery Holdings
- JAC, Yutong (Bus)
- Celis
- Nanjing Iveco
- Jinkang Seris as well as
- T3 Travel

По словам Huawei, применение высокоскоростной передачи данных 5G способно найти активное применение при создании интеллектуальных автомобильных систем. Например, 5G технологии будут применяться для обслуживания сетевого подключения систем обслуживания автомобилей, выстраивания системы интеллектуального управления транспортными средствами и строительства систем автономного вождения.





Новые возможности возникают для разработки интеллектуальных систем вождения и развлечений, которые смогут получить потребители уже в скором будущем.


5G Car Ecosystem


Huawei уже имеет опыт разработки для автомобильной промышленности. В апреле 2019 года она выпустила первый в мире автомобильный модуль 5G MH5000 для выстраивания терминальной платформы T-Box для автомобилей. Компания также участвует в совместных проектах со многими автомобильными компаниями по разработке различных продуктов с поддержкой 5G.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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