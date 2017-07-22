По слухам, Sony наконец собралась провести запуск PlayStation 5 в начале июня
10 мая 2020, 23:11
Продолжающаяся пандемия коронавируса серьезно изменила планы многих компаний, в том числе технологических вендоров. Однако геймеры хорошо помнят, что Sony планировала еще в феврале 2020 года провести свое фирменное мероприятие. На нем ожидался долгожданный анонс новой игровой приставки Sony PlayStation 5.
Вспышка COVID-19 заставило Sony отказаться от проведения выставки, в том числе игровой. Фактически, Sony стала одной из первых технологических компаний, которая объявила о приостановке крупных шоу, таких как MWC.
В последующие месяцы Sony старалась говорить как можно меньше очень о PS5. Компания провела невероятно скучное онлайн-мероприятие, как оценили его онлайн-участники, на котором подтвердила спецификацию будущей PS5, но больше не сказала и слова. Геймеры ожидали значительно большего, подхлестываемые анонсом агрессивных планов Microsoft по выпуску Xbox Series X и игр для этой платформы.
Напомним, что с момента анонса Microsoft своей новой консоли Xbox Series X прошло уже около полугода, но ответного хода со стороны Sony все еще не произошло.
Затем Sony переключилась на анонс нового игрового контроллера DualSense. В тоже время ходили слухи, что компания анонсировала это новое устройство в отдельности исключительно для того, чтобы проявить активность на рынке и иметь в ответ, что сказать, когда ее спрашивают о планах по PS5.
Несмотря на всю загадочность относительно будущего PS5, в настоящее время уже стали расползаться слухи, что Sony собирается провести виртуальный запуск PlayStation 5. Он может состояться в начале июня. Эти планы могут быть подкорректированы, если COVID-19 усложнит ситуацию.
Несколько дней назад бывший редактор Kotaku Джейсон Шрайер раскрыл слухи, что Sony в течение ближайших недель собирается поделиться новостями о PS5. Информация была высказана в ходе беседы в Твиттере вокруг мероприятия, связанного с демонстрацией игр для Xbox Series X. В то время еще не было полной ясности, что имел в виду Шрайер.
Спустя несколько дней один из известных участников сообщества поделился слухами, что Sony готовится представить PlayStation 5 через онлайн-анонс, который намечен на 2 июня. Позже он опубликовал серию твитов, в которых говорилось, что после онлайн-анонса консоль станет доступна для предварительного заказа, а ее серийный выпуск на рынок состоится 20 ноября.
Позднее появлялись и другие твиты, поэтому пока однозначной уверенности по дате проведения онлайн-анонса пока нет.
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