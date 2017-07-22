РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Microsoft планирует добавить поддержку мыши и трекпада в Office на iPad

10 мая 2020, 23:32


Microsoft планирует добавить в мобильные приложения Office на планшетах iPad поддержку для внешней мыши и трекпада. Кроме этого, Microsoft собирается добавить поддержку курсора в приложение Office для планшета Apple.


iPad


Волна изменений началась в прошлом году, когда Microsoft решила объединить все свои основные приложения для Office на платформах Android и iOS и собрать их в единую программу Office. Пару месяцев назад Apple объявила, что собирается добавить поддержку курсора на базе мобильной ОС iPadOS. Это намерение очень сильно удивило пользователей. Но теперь стало ясно, что изменения продолжаются. Теперь Microsoft готова внедрить поддержку курсора непосредственно в само приложение Office для планшета Apple.

Согласно публикации, сделанной в TechCrunch, Microsoft уже работает над этим проектом. Как заявляет издание, компания готово «добавить поддержку в Office для iPad уже этой осенью».





В то же время, отмечает The Verge, если Microsoft заявляется, что собирается официально добавить поддержку курсора к осени, то фактически это означает, что данная функция должна появиться раньше, чем в названные сроки. К сожалению, помимо срока Microsoft не поделилась какими-либо подробностями о своем нововведении на iPad.

Поскольку Microsoft собрала все свои приложения в составе отдельной программы Office, то такие «элементы» как Word, Excel и PowerPoint, скорей всего также получат поддержку курсора.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Microsoft бесплатно отремонтирует ноутбуки Surface 3, у которых возникло растрескивание экрана
  • Технология 3M NITS позволяет устанавливать экранный ИК-датчик отпечатка пальца для ЖК-дисплея
  • Apple откладывает начало выпуска устройств с мини-светодиодным дисплеем до 2021 года
  • Новый Microsoft Surface Book 3 оснащен процессором Intel 10-го поколения
  • Новые модели ноутбуков Xiaomi получили сертификацию Bluetooth SIG

    • предыдущая новость
    Microsoft бесплатно отремонтирует ноутбуки Surface 3, у которых возникло растрескивание экрана

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший SSD: текущий анализ рынка Предварительный обзор AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X: PCIe 4.0 в массы Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка
    Лучший SSD AMD или Intel Лучшая видеокарта для игр Главные новости за неделю Лучший процессор для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    9 мая, 2020

    Microsoft бесплатно отремонтирует ноутбуки Surface 3, у которых возникло растрескивание экрана

    Технология 3M NITS позволяет устанавливать экранный ИК-датчик отпечатка пальца для ЖК-дисплея

    Для отвода тепла в Honor X10 будет использован радиатор из графена

    Интернет-магазин Google прислал покупателю 10 смартфонов Pixel 4 вместо одного заказанного

    ЕС внес изменения в правила защиты данных при просмотре контента сайтов

    8 мая, 2020

    Intel внедрит технологию Tile в бизнес-ноутбуки для их поиска в случае потери или кражи

    Microsoft выпустила приложение Surface Audio для управления наушниками Surface

    Смартфон Realme X3 SuperZoom научится делать снимки с разрешением до 60x

    Meizu презентовала трехпортовый зарядник на нитриде галлия и беспроводную зарядку

    AMD выпустила линейку процессоров Ryzen PRO 4000 для бизнес-ноутбуков

    Анонс Meizu HD60: беспроводные наушники с активным шумоподавлением

    Meizu представила флагманы Meizu 17 и Meizu 17 Pro

    Xiaomi представила ТВ-приставку Mi Box 4K

    Игра Google Read Along для обучения детей чтению доступна в России

    Потоковый сервис NVIDIA GeForce Now пополнился 18 новыми играми

    Intel уже в этом году планирует выпустить 144-слойную флеш-память 3D-NAND

    Как выглядит внутри самый маленький 4К мини-ПК Chuwi Larkbox

    Хакер украл с GitHub массив исходного кода Microsoft объемом 63,2 Гбайт

    США готовы разрабатывать стандарты для 5G в партнерстве с Huawei

    Samsung выпустит этим летом «инновационную» дебетовую карту в поддержку Samsung Pay

    ССЫЛКИ