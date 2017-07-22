Microsoft планирует добавить поддержку мыши и трекпада в Office на iPad
10 мая 2020, 23:32
Microsoft планирует добавить в мобильные приложения Office на планшетах iPad поддержку для внешней мыши и трекпада. Кроме этого, Microsoft собирается добавить поддержку курсора в приложение Office для планшета Apple.
Волна изменений началась в прошлом году, когда Microsoft решила объединить все свои основные приложения для Office на платформах Android и iOS и собрать их в единую программу Office. Пару месяцев назад Apple объявила, что собирается добавить поддержку курсора на базе мобильной ОС iPadOS. Это намерение очень сильно удивило пользователей. Но теперь стало ясно, что изменения продолжаются. Теперь Microsoft готова внедрить поддержку курсора непосредственно в само приложение Office для планшета Apple.
Согласно публикации, сделанной в TechCrunch, Microsoft уже работает над этим проектом. Как заявляет издание, компания готово «добавить поддержку в Office для iPad уже этой осенью».
В то же время, отмечает The Verge, если Microsoft заявляется, что собирается официально добавить поддержку курсора к осени, то фактически это означает, что данная функция должна появиться раньше, чем в названные сроки. К сожалению, помимо срока Microsoft не поделилась какими-либо подробностями о своем нововведении на iPad.
Поскольку Microsoft собрала все свои приложения в составе отдельной программы Office, то такие «элементы» как Word, Excel и PowerPoint, скорей всего также получат поддержку курсора.
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