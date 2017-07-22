РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

IQOO Z1 станет первым смартфоном на базе нового чипа Dimensity 1000+ 5G

11 мая 2020, 09:06


Совсем недавно тайваньская компания MediaTek выпустила мобильный процессор серии Dimensity 1000, усовершенствованный для работы в сетях 5G. Это - чип Dimensity 1000+ 5G. Со слов производителя, при его разработке были взяты за основу характеристики производительности, характерные для флагманских решений платформы MediaTek.

Несколько дней спустя MediaTek и iQOO выступили с совместным заявлением, объявив о готовности выпустить смартфон на базе новой SoC. По слухам, теперь есть все основания предположить, что первый телефон с новой микросхемой уже готов к выходу. Известно даже его название - модель iQOO Z1.

IQOO Z1


На текущий момент уже появились шпионские фотографии нового iQOO Z1. Их предоставил блоггер через социальную сеть Weibo. Он высказал предположение, что это и есть тот самым смартфон с установленным внутри процессором Dimensity 1000+.

На фотографиях видно, что в правом верхнем углу дисплея расположено отверстие под селфи-камеру. В остальном внешне эта модель сильно напоминает iQOO Neo 3. Многие пользователи в Китае уже высказали мнение, что если iQOO Neo 3 был взят за прототип, то скорей всего там поменяли только чип, заменив на Dimensity 1000+, большинство остальных параметров останутся без изменений. Это позволит, чтобы цена нового смартфона была демократичной.


IQOO Z1


Необходимо также отметить, что IQOO является суббрендом китайской компании Vivo, являющейся одним из крупнейших производителей смартфонов в мире. Известно, что совсем недавно прошли национальную сертификацию 3C два новых смартфона VIVO 5G. Многие уже высказали предположение, что одним из них был телефон iQOO Z1. Если это так, то значит он поддерживает быструю зарядку до 33 Вт.





Среди других известных характеристик Dimensity 1000+, которые найдут применение в новом смартфоне, можно выделить: применение энергосберегающей технологии MediaTek 5G UltraSave, доступность самой высокой на сегодняшний день в отрасли частоты обновления экрана 144 Гц, наличие игрового движка MediaTek HyperEngine 2.0.


IQOO Z1


MediaTek также объявил о сотрудничестве с Google по интеграции видеокодека AV1, который используется для потоковой передачи видео по каналам YouTube. Согласно этой договоренности, этот кодек может применяться на чипах 5G серии MediaTek Dimensity 1000. Он поддерживает воспроизведение видеопотоков AV1 с разрешением 4K со скоростью 60 кадр/сек, обеспечивая высокое качество изображения и плавный просмотр.

AV1 был впервые выпущен Open Media Alliance (AOMedia) в 2018 году. Его применение не требует авторских отчислений. Он был разработан взамен кодека VP9 и стал уже стандартом для показа Интернет-видео кодека (NETVC). Главное отличие AV1 - это применение высокопроизводительной технологии декодирования видео, которая обеспечивает более чем на 30% рост эффективности сжатия видео по сравнению с существующим VP9.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

Читайте также:

  • EverythingApplePro опубликовали все известные на начало мая характеристики iPhone 12
  • Meizu представила флагманы Meizu 17 и Meizu 17 Pro
  • Слухи: POCO F2 Pro будет одним из самых дорогих флагманов на рынке
  • MediaTek анонсировала чипсет Dimensity 1000+ с поддержкой 144-Гц дисплеев
  • Слухи: Samsung Galaxy S21 получит пента-камеру со 150-мегапиксельным датчиком

    • следующая новость
    Realme провела сертификацию для супермощной батареи емкостью 6000 мАч

    предыдущая новость
    По слухам, Sony наконец собралась провести запуск PlayStation 5 в начале июня

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Главные новости за неделю Лучший SSD: текущий анализ рынка Предварительный обзор AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X: PCIe 4.0 в массы Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Главные новости за неделю Лучший SSD AMD или Intel Лучшая видеокарта для игр Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    11 мая, 2020

    Apple может перенести из Китая в Индию пятую часть производств

    Компьютеры с интерфейсом Thunderbolt можно взломать за несколько минут

    Белый дом призвал TSMC и Intel возвращать производство чипов в США

    Анонс Redmi K30 5G Speed Edition: первый в мире смартфон с чипсетом Snapdragon 768G

    Гибридный процессор AMD Ryzen 7 4700G Renoir протестирован на производительность

    Qualcomm анонсировала новый чипсет Snapdragon 768G

    Анонс Cooler Master Sickleflow 120: долговечные вентиляторы с усовершенствованной конструкцией

    Realme представила два бюджетника с ёмкими аккумуляторами

    Honor скоро представит три новых маршрутизатора и телевизор

    Realme провела сертификацию для супермощной батареи емкостью 6000 мАч

    IQOO Z1 станет первым смартфоном на базе нового чипа Dimensity 1000+ 5G

    10 мая, 2020

    По слухам, Sony наконец собралась провести запуск PlayStation 5 в начале июня

    Топ-руководитель MediaTek рассказал об ответных мерах компании на выпуск Snapdragon 875

    Huawei будет разрабатывать 5G Car Ecosystem совместно с 18 производителями автомобилей

    EverythingApplePro опубликовали все известные на начало мая характеристики iPhone 12

    Google добавил новые инструменты в AI-приложение Google Lens

    Microsoft планирует добавить поддержку мыши и трекпада в Office на iPad

    9 мая, 2020

    Microsoft бесплатно отремонтирует ноутбуки Surface 3, у которых возникло растрескивание экрана

    Технология 3M NITS позволяет устанавливать экранный ИК-датчик отпечатка пальца для ЖК-дисплея

    Для отвода тепла в Honor X10 будет использован радиатор из графена

    ССЫЛКИ