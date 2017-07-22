IQOO Z1 станет первым смартфоном на базе нового чипа Dimensity 1000+ 5G
11 мая 2020, 09:06
Совсем недавно тайваньская компания MediaTek выпустила мобильный процессор серии Dimensity 1000, усовершенствованный для работы в сетях 5G. Это - чип Dimensity 1000+ 5G. Со слов производителя, при его разработке были взяты за основу характеристики производительности, характерные для флагманских решений платформы MediaTek.
Несколько дней спустя MediaTek и iQOO выступили с совместным заявлением, объявив о готовности выпустить смартфон на базе новой SoC. По слухам, теперь есть все основания предположить, что первый телефон с новой микросхемой уже готов к выходу. Известно даже его название - модель iQOO Z1.
На текущий момент уже появились шпионские фотографии нового iQOO Z1. Их предоставил блоггер через социальную сеть Weibo. Он высказал предположение, что это и есть тот самым смартфон с установленным внутри процессором Dimensity 1000+.
На фотографиях видно, что в правом верхнем углу дисплея расположено отверстие под селфи-камеру. В остальном внешне эта модель сильно напоминает iQOO Neo 3. Многие пользователи в Китае уже высказали мнение, что если iQOO Neo 3 был взят за прототип, то скорей всего там поменяли только чип, заменив на Dimensity 1000+, большинство остальных параметров останутся без изменений. Это позволит, чтобы цена нового смартфона была демократичной.
Необходимо также отметить, что IQOO является суббрендом китайской компании Vivo, являющейся одним из крупнейших производителей смартфонов в мире. Известно, что совсем недавно прошли национальную сертификацию 3C два новых смартфона VIVO 5G. Многие уже высказали предположение, что одним из них был телефон iQOO Z1. Если это так, то значит он поддерживает быструю зарядку до 33 Вт.
Среди других известных характеристик Dimensity 1000+, которые найдут применение в новом смартфоне, можно выделить: применение энергосберегающей технологии MediaTek 5G UltraSave, доступность самой высокой на сегодняшний день в отрасли частоты обновления экрана 144 Гц, наличие игрового движка MediaTek HyperEngine 2.0.
MediaTek также объявил о сотрудничестве с Google по интеграции видеокодека AV1, который используется для потоковой передачи видео по каналам YouTube. Согласно этой договоренности, этот кодек может применяться на чипах 5G серии MediaTek Dimensity 1000. Он поддерживает воспроизведение видеопотоков AV1 с разрешением 4K со скоростью 60 кадр/сек, обеспечивая высокое качество изображения и плавный просмотр.
AV1 был впервые выпущен Open Media Alliance (AOMedia) в 2018 году. Его применение не требует авторских отчислений. Он был разработан взамен кодека VP9 и стал уже стандартом для показа Интернет-видео кодека (NETVC). Главное отличие AV1 - это применение высокопроизводительной технологии декодирования видео, которая обеспечивает более чем на 30% рост эффективности сжатия видео по сравнению с существующим VP9.
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